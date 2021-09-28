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    «Дельта» витісняє інші штами: як захиститися – поради Комаровського

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    Важливі поради для того, щоб не захворіти на коронавірус цієї осені - «Дельта» витісняє інші штами: як захиститися – поради Комаровського
    Важливі поради для того, щоб не захворіти на коронавірус цієї осені
    Фото з відкритих джерел

    Лікар назвав основні засоби для профілактики Covid-19

    Головними засобами для профілактики Covid-19 є провітрювання приміщень та вакцинація. Варто відкривати кватирки там, де це можливо, розповів кандидат медичних наук та відомий педіатр Євген Комаровський.

    «Все, що ми можемо зараз, – вентиляція приміщень та вакцинація. Відкривайте кватирки де тільки можна...», – порадив медик в ефірі телеканалу «Україна 24». За його словами, з людьми можна зустрічатися, але на свіжому повітрі.

    Лікар також висловився щодо ситуації з Covid-19 в Україні. Педіатр вважає, що штам коронавірусу «Дельта» витісняє інші.

    «Що за вересень відбулося нового в плані коронавірусу? Практично нічого, крім «Дельти», не залишилося, буде тільки цей варіант...», – зауважив лікар Комаровський.

    «Дельту» вперше виявили в Індії. Штам має дві ключові мутації зовнішньої «спайкової» частини вірусу, яка прикріплюється до клітин людини. ВООЗ раніше визнала його таким, що «викликає занепокоєння», оскільки він є більш заразним.

    Раніше популярний лікар Євген Комаровський розповів, які існують заходи безпеки від штаму коронавірусу «Дельти» для дітей.

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    Теги: лікар Україна вакцинація вірус ВООЗ
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    «Дельта» витісняє інші штами: як захиститися – поради Комаровського