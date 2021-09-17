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    ВООЗ спрогнозувала розвиток ситуації з Covid-19 в Україні і дала пораду

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    Щеплення проти коронавірусу отримали понад 10% українців - ВООЗ спрогнозувала розвиток ситуації з Covid-19 в Україні і дала пораду
    Щеплення проти коронавірусу отримали понад 10% українців
    Фото з відкритих джерел

    Організація каже, щоб уникнути біди, треба активізувати вакцинацію

    У вересні кількість інфікування коронавірусом в Україні зростатиме. Уже зараз кількість позитивних тестів подвоїлася, також зросла кількість українців, які потрапляють до лікарень у важкому стані.

    Щоб запобігти поширенню Covid-19 в країні потрібно активізувати проведення вакцинації. Про це розповів агентству «Інтерфакс-Україна» глава Бюро ВООЗ в Україні доктор Ярно Хабіхт.

    Він зазначив, що щеплення проти коронавірусу отримали понад 10% українців. Цей рівень набагато нижчий, аніж в інших європейських країнах, де охоплення вакцинацією сягнуло понад 60%. Зараз в Україні отримали дві дози вакцини 5 млн осіб.

    В європейських державах з високим рівнем доходів щеплено 58% населення, в країнах із середнім рівнем добробуту – близько 28% і в країнах з низьким рівнем доходів громадян – близько 8%. Держави з подібними українським показниками імунізували 8-10% населення.

    За словами Ярно Хабіхта, Україні потрібно наздоганяти європейські країни, адже сьогодні в Європі отримали щеплення проти Covid-19 близько 410 млн осіб, що становить близько 55% загального населення континенту.

    «Основне завдання зараз – забезпечити вакцинацію для всіх однією або двома дозами вакцини, а пізніше, через рік або два, якщо буде необхідність, можна буде говорити, можливо, про якусь додаткову вакцинацію», – додав представник ВООЗ.

    Нагадаємо, Центр громадського здоров’я Міністерства охорони здоров’я отримав обладнання для виявлення нових штамів зразків коронавірусу SARS-CoV-2, виявлених в українських пацієнтів. МОЗ зможе отримувати до 400 зразків на місяць.

    Міністерство охорони здоров'я України нагадало 17 вересня, що в Україні дозволено комбінування вакцин від коронавірусу Moderna та Comirnaty/Pfizer-BioNTech.

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    Теги: Україна щеплення населення ВООЗ
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    ВООЗ спрогнозувала розвиток ситуації з Covid-19 в Україні і дала пораду