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    Київ готує 15 лікарень для прийому хворих під час нової хвилі пандемії

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    Столична влада перевіряє готовність медичних закладів до нової хвилі коронавірусу - Київ готує 15 лікарень для прийому хворих під час нової хвилі пандемії
    Столична влада перевіряє готовність медичних закладів до нової хвилі коронавірусу
    Фото: КМДА

    У лікарнях розгорнуто понад 4 тис. ліжок для хворих на коронавірус

    У столиці для госпіталізації пацієнтів з коронавірусом визначено 15 закладів охорони здоров'я, в яких розгорнуто 4 147 ліжок. Про це йдеться у відповіді Департаменту охорони здоров'я Київської міської державної адміністрації на запит Українських Новин.

    Зазначається, що розпорядженням керівника робіт з ліквідації наслідків медикобіологічної надзвичайної ситуації природного характеру державного рівня, пов'язаної з поширенням коронавірусу, від 21 липня «Про визначення переліку закладів охорони здоров'я певних для госпіталізації пацієнтів з гострою респіраторною хворобою COVD-19, зумовленою коронавірусом SAS-CoV -2» затверджено новий перелік закладів охорони здоров'я для госпіталізації пацієнтів з Covid-19.

    «Згідно з переліком в м. Києві визначено 15 закладів охорони здоров'я для госпіталізації пацієнтів з гострою респіраторною хворобою Covid-19, спричиненою коронавірусом SAS-CoV-2, в яких розгорнуто 4 147 ліжок, з яких 4 020 забезпечені киснем (97%)», – сказано в документів.

    Раніше повідомлялося, що наразі медичні заклади столиці готові розгорнути для прийому хворих на коронавірус близько 5,5 тис. ліжок. 97% ліжок, призначених для хворих на Covid-19, забезпечені киснем.

    Під час третьої хвилі епідемії Сovid-19 у Києві планується знов обмежити доступ у громадський транспорт і цього разу пускати туди за електронними спецперепустками.

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    Теги: Київ лікарня КМДА коронавірус
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    Київ готує 15 лікарень для прийому хворих під час нової хвилі пандемії