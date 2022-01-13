До «помаранчевої» зони карантину приєдналась ще одна область

Станом на 13 січня три області України перебувають на помаранчевому рівні епіднебезпеки

В Україні вже три області відповідають критеріям «помаранчевої» зони карантину. Мова йде про Івано-Франківську, Херсонську та Сумську області, повідомляє пресслужба МОЗ.

У Сумській та Івано-Франківській областях перевищує коефіцієнт виявлення випадків інфікування, а у Херсонській – динаміка рівня госпіталізацій.

Графіка МОЗ

В інших областях поки ситуація стабільна. Втім, від початку тижня в Україні фіксують ріст нових випадків коронавірусу. Вчора медики виявили понад 10 тисяч нових ковід-хворих.

Нагадаємо, що добою раніше медики виявили 7117 нових хворих.

За весь час пандемії в Україні захворіли 3 727 034 особи. Померли від хвороби 97 928 людей.

Найбільше випадків захворювання виявили у Києві (997), Івано-Франківській (983) та Львівській (949) областях, а також у Харківській (560), Сумській та Вінницькій (по 510), Одеській (508) областях.

Летальних випадків найбільше зафіксували у Дніпропетровській (19), Запорізькій (18), Львівській (14), Київській та Миколаївській (по 12) областях, у Києві, Сумській та Харківській (по 11) областях.

МОЗ нагадує, що «помаранчевий» рівень епідемічної небезпеки не містить додаткових обмежень та визначається сигнальним про наближення регіону до «червоної» зони. Він визначається автоматично, коли буде спостерігатися перевищення хоча б одного з таких показників:

завантаженість в регіоні (області) ліжок з киснем більше ніж на 65%,

кількість тестувань ПЛР та на антиген протягом 7 днів на 100 тис. населення менше ніж 300,

кількість госпіталізацій з коронавірусом чи підозрою за 7 днів на 100 тис. населення понад 60,

коефіцієнт виявлених випадків ПЛР або експрес-тестів на антиген понад 20%,

зростання кількості госпіталізацій за 7 днів у порівнянні з попереднім аналогічним періодом більш ніж на 50%.

На «помаранчевому» рівні епідемічної небезпеки місцеві органи влади можуть вводити додаткові обмеження.

У ВООЗ попередили, що Covid-штам «Омікрон» є особливо небезпечним для невакцинованих.

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