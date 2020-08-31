Експерти розкажуть, на що звертати увагу при виборі дині



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Диня - продукт досить важкий через клітковину, тому краще її ні з чим не змішувати і їсти за пару годин до або після основного прийому їжі

У вівторок, 1 вересня, о 10:00 на телеканалі «Інтер» - новий випуск «Корисної програми» про королеву баштану - диню. Ведучий Олександр Лук'яненко і експерти проекту розберуться в її сортах і розкажуть, на що звертати увагу при виборі цього соковитого і солодкого плоду.

Поети Стародавнього Сходу оспівували її в своїх одах, мусульмани вважали священною, а в Європі до неї ставилися, як до делікатесу. Сьогодні диня доступна всім. Завдяки корисним речовинам в складі її відносять до дієтичних і цілющих продуктів. Чим корисна диня? І за якими ознаками можна визначити чи стиглий плід?

«Щоб купити стиглу диню, спочатку понюхайте її, - розповідає агроном Григорій Іванов. - У стиглих плодів завжди дуже приємний запах з тонкими нотками ванілі, меду, груші та ананаса. Якщо диня не пахне взагалі або пахне зеленню, то її краще не купувати. Ще один показник стиглої дині - сухий хвостик. Млявий зелений хвостик вказує на диню, зірвану в недостиглому стані. При натисканні пальцями на шкірку диня повинна трохи пружинити. Якщо пальці сильно провалюються, значить, диня перезріла і скоро зіпсується».

Які найпопулярніші сорти дині? Чи може диня замінити солодощі? Скільки її можна з'їсти, щоб не нашкодити здоров'ю? І як диню можна подати на стіл, щоб здивувати гостей? У студії ток-шоу на ці та інші питання відповідатимуть ведучий Олександр Лук'яненко і експерти «Корисної програми»: дієтолог березня Лисевич, агроном Григорій Іванов, шеф-кухар Андрій Петренко. Зіркова гостя випуску - телеведуча Габріелла Массанга.

«Дуже люблю диню, можу разом з сином з'їсти цілу за день - вона прекрасно замінює десерт, - зізнається телеведуча Габріелла Массанга. - Але є певні правила. Диня - продукт досить важкий через клітковину, тому краще її ні з чим не змішувати і їсти за пару годин до або після основного прийому їжі. Тим більше не варто запивати диню молочними напоями: організму це буде не до смаку. Також слід знати міру. Дієтологи рекомендують вживати не більше 400 грамів дині в день».

Випуск ток-шоу «Корисна програма» про дині дивіться у вівторок, 1 вересня, о 10:00 на телеканалі «Інтер».

Також на цьому тижні глядачі «Інтера» побачать і інші випуски «Корисної програми».

У середу, 2 вересня, о 10:00 на «Інтері» - програма про кукурудзу.

Кукурудзу разом з рисом і пшеницею відносять до «трьох головних хлібів людства». Виявляється, кукурудзу можна не тільки їсти, а й пити. А ще з її допомогою будують, фарбують і навіть перуть! Силосна, кормова, зернова і солодка - в чому різниця? Яка кукурудза корисніше - на грилі, варена або консервована? У чому відмінність «молодої» кукурудзи від «старої»? Як зробити з кукурудзяних зерен попкорн і чому він «стріляє»? Як можна використовувати кукурудзяне листя і стебла? З якої кукурудзи краще готувати голубці, а яку - консервувати? Зоряний експерт ток-шоу - телеведуча Жанна Тихонова.

У четвер, 3 вересня, о 10:00 на «Інтері» - випуск про те, на що звертати увагу при виборі лосося.

Цю червону рибу люблять в усіх країнах світу. Те ж стосується і лососевої ікри. Лосось - прекрасний дієтичний продукт. Але чи всі частини риби однаково корисні? Яким повинен бути колір свіжого лосося? Якщо риба без голови і зябер, як визначити її свіжість? У чому суть лососевої дієти? Які смачні і незвичайні страви з лосося готують в різних країнах? І на що слід звернути увагу при виборі лососевої ікри? Про це глядачі дізнаються в ток-шоу «Корисна програма» на телеканалі «Інтер». Зоряний експерт випуску - телеведучий Андрій Джеджула.

У п'ятницю, 4 вересня, о 10:00 в ефір «Інтера» вийде випуск «Корисної програми», присвячений кавунам.

Кавун - улюблені ласощі багатьох дорослих і дітей в літню пору року. При виборі цього плода вкрай важливо враховувати його стиглість. Інакше, в кращому випадку, ви залишитеся розчарованими смаком ягоди, а в гіршому - можете отруїтися. Що потрібно знати, щоб безпомилково вибрати найсолодший і смачний кавун? Як «звучить» стиглий плід? Де знайти хороший кавун? Які види кавунів найчастіше зустрічаються в Україні? Чим вони відрізняються? І як приготувати з кавуна солону закуску? Зоряний експерт програми - телеведуча Світлана Вольнова.

А в суботу, 5 вересня, о 10:00 на «Інтері» глядачі побачать програму про свинину.

За даними фахівців, свинина становить 40% усього тваринного білка, споживаного в світі. Серед безперечних лідерів - Китай, де вживають 48 кілограмів свинини на людину в рік. Що ж корисного в цьому м'ясі? Які існують породи свиней і чим вони відрізняються? Як правильно вибрати м'ясо? Які страви краще готувати з різних частин туші? Про які секрети приготування свинини знають шеф-кухарі? Зоряний експерт ток-шоу - телеведучий Олександр Бондарчук.