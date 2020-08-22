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    Події в Україні

    Спекотно та майже без опадів: прогноз погоди в Україні на суботу

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    Температура в Україні сьогодні коливатиметься від 19 до 32&deg; - Спекотно та майже без опадів: прогноз погоди в Україні на суботу
    Температура в Україні сьогодні коливатиметься від 19 до 32°

    У Києві сьогодні вдень сухо, температура близько 25°

    У суботу, 22 серпня, в Україні місцями очікуються помірні короткочасні дощі, температура вдень становитиме 19-32°. 

    Про це йдеться у прогнозі Укргідрометцентру.

    «22 серпня вночі в Україні, крім західних, Житомирської, Вінницької та Одеської областей, вдень у південно-східних, Дніпропетровській областях та в Криму помірні, місцями значні короткочасні дощі з грозами; на решті території без опадів. Вітер переважно північно-східний, 5-10 м/с, при грозах шквали 15-20 м/с», – зазначається у повідомленні.

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    Температура вночі 13-18°, у південній частині місцями 19-22°; вдень 24-29°, на Закарпатті та Одещині до 32°; у Карпатах вночі 9-14°, вдень 19-24°.

    У Києві сьогодні вночі можливий короткочасний дощ, вдень без опадів. Температура вночі 16-18°, вдень близько 25°.

    До слова, синоптик розповіла, якою буде погода на День Незалежності.

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