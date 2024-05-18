Експертка попередила охочих швидко схуднути про хитрість дієт-марафонів

Охочі скинути зайву вагу готові платити тисячі гривень, аби отримати поради, що їм допоможуть

Так звані дієт-марафони набирають популярності серед бажаючих швидко схуднути – люди готові платити від однієї до трьох тисяч гривень за участь в таких марафонах. Про це повідомила тренерка зі здоров’я Галина Панченко

За даними ВООЗ, у світі від ожиріння страждають понад мільярд людей, а в Україні надлишкову вагу має кожен четвертий. Більшість з цих людей не дотримуються збалансованої дієти під наглядом лікаря, а хочуть все і одразу – саме тому й підсажуються на типу ефективну, але руйнівну дієту.

Англійською такі дієти називають «сrash diets» (краш-дієти), тобто руйнівні. Суворі дієти, що обмежують денне споживання калорій до 800-1000, часто забороняють жири і вуглеводи, водночас супроводжуються інтенсивними тренуваннями. Такий режим дійсно веде до стрімкого схуднення – в цей час людина переживає сильний дефіцит калорій та тіло мусить витрачати запаси жиру.

Галина Панченко розповіла, що схуднути на три чи навіть вісім кг за короткий час цілком можливо на таких дієтах. Однак ваш мозок матиме дефіцит глюкози, що призведе до роздратованості, депресії та пришвидшеному набору ваги після дієти – це називається ефектом йо-йо.

«Коли клієнти під час знайомства кажуть, що «хочуть взяти себе в руки», «забракло сили волі», я розумію, що вони пройшли цей шлях йо-йо і думають, що проблема полягає в їхньому характері і вихованні, а не у засадничій недосконалості марафонів, які пропагують «швидке і гарантоване схуднення», – зауважила експертка.

Ризики та симптоми, які несуть за собою подібні дієти:

Слабкість і запаморочення.

Втрата м’язів.

Брак мікроелементів.

Тренування без жалю до себе.

Збільшення ризику передчасної смерті та смерті через серцево-судинні хвороби.

Камені в жовчному міхурі.

Ризик набрати вагу згодом.

«Дефіцит вуглеводів у мозку призводить до стресу і симптомів тривожності, таких як тремтіння рук, підвищене потовиділення, запаморочення і навіть втрата свідомості. Весь цей час ви маєте поганий настрій, відчуваєте злість та роздратування. І це не тому, що у вас «недостатньо сили волі тримати себе в руках», а тому що так влаштовані фізіологічні процеси», – стверджує тренерка зі здоров’я.

Поради щодо збалансованої дієти:

Відмовитися від некорисних солодощів, додавання цукру до чаю і кави, солодких напоїв та алкоголю.

Їсти менше смаженого, але більше тушкованого і відвареного, а також приготованого в мікрохвильовці. Тоді ваш раціон «схудне» на кілька сотень кілокалорій без шкоди для здоров’я.

Їсти все, що ви любите, але в меншій кількості.

Бути більше активними – виходити на прогулянки та легкі пробіжки.

Повноцінно спати. Саме здоровий сон відновлює баланс лептину та греліну і тамує почуття голоду, а також зменшує тривожність. Менше тривожність – відповідно менше заїдання стресу.

«Найкраща дієта – то повільна дієта. Це коли ви їсте те, що вам смакує, але робите це повільно: кладете шматочок за шматочком до рота, пережовуючи кожен хоча б 20, а краще 40 разів. На сніданок ви витратите 40 хв, але будете ситі, сповнені сил і задоволені ще до його закінчення. Це мозок, отримавши бажану глюкозу, надішле вам енергетичний привіт», – порадила експертка.

Варто нагадати, на чому тримається індустрія дієт-марафонів. Дієт-марафони – це велика індустрія, яка точно не зацікавлена в тому, щоб ви схуднули раз і назавжди.