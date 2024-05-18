Головна Країна Здоров'я
search button user button menu button

Експертка попередила охочих швидко схуднути про хитрість дієт-марафонів

Руслан Афончиков
glavcom.ua
Експертка попередила охочих швидко схуднути про хитрість дієт-марафонів
Різке зниження калорій може пошкодити ваш метаболізм
фото: Anti-Fat

Охочі скинути зайву вагу готові платити тисячі гривень, аби отримати поради, що їм допоможуть

Так звані дієт-марафони набирають популярності серед бажаючих швидко схуднути – люди готові платити від однієї до трьох тисяч гривень за участь в таких марафонах. Про це повідомила тренерка зі здоров’я Галина Панченко

За даними ВООЗ, у світі від ожиріння страждають понад мільярд людей, а в Україні надлишкову вагу має кожен четвертий. Більшість з цих людей не дотримуються збалансованої дієти під наглядом лікаря, а хочуть все і одразу – саме тому й підсажуються на типу ефективну, але руйнівну дієту.

Англійською такі дієти називають «сrash diets» (краш-дієти), тобто руйнівні. Суворі дієти, що обмежують денне споживання калорій до 800-1000, часто забороняють жири і вуглеводи, водночас супроводжуються інтенсивними тренуваннями. Такий режим дійсно веде до стрімкого схуднення – в цей час людина переживає сильний дефіцит калорій та тіло мусить витрачати запаси жиру.

Галина Панченко розповіла, що схуднути на три чи навіть вісім кг за короткий час цілком можливо на таких дієтах. Однак ваш мозок матиме дефіцит глюкози, що призведе до роздратованості, депресії та пришвидшеному набору ваги після дієти – це називається ефектом йо-йо.

«Коли клієнти під час знайомства кажуть, що «хочуть взяти себе в руки», «забракло сили волі», я розумію, що вони пройшли цей шлях йо-йо і думають, що проблема полягає в їхньому характері і вихованні, а не у засадничій недосконалості марафонів, які пропагують «швидке і гарантоване схуднення», – зауважила експертка.

Ризики та симптоми, які несуть за собою подібні дієти:

  • Слабкість і запаморочення.
  • Втрата м’язів.
  • Брак мікроелементів.
  • Тренування без жалю до себе.
  • Збільшення ризику передчасної смерті та смерті через серцево-судинні хвороби.
  • Камені в жовчному міхурі.
  • Ризик набрати вагу згодом.

«Дефіцит вуглеводів у мозку призводить до стресу і симптомів тривожності, таких як тремтіння рук, підвищене потовиділення, запаморочення і навіть втрата свідомості. Весь цей час ви маєте поганий настрій, відчуваєте злість та роздратування. І це не тому, що у вас «недостатньо сили волі тримати себе в руках», а тому що так влаштовані фізіологічні процеси», – стверджує тренерка зі здоров’я.

Поради щодо збалансованої дієти:

  • Відмовитися від некорисних солодощів, додавання цукру до чаю і кави, солодких напоїв та алкоголю.
  • Їсти менше смаженого, але більше тушкованого і відвареного, а також приготованого в мікрохвильовці. Тоді ваш раціон «схудне» на кілька сотень кілокалорій без шкоди для здоров’я.
  • Їсти все, що ви любите, але в меншій кількості.
  • Бути більше активними – виходити на прогулянки та легкі пробіжки.
  • Повноцінно спати. Саме здоровий сон відновлює баланс лептину та греліну і тамує почуття голоду, а також зменшує тривожність. Менше тривожність – відповідно менше заїдання стресу.

«Найкраща дієта – то повільна дієта. Це коли ви їсте те, що вам смакує, але робите це повільно: кладете шматочок за шматочком до рота, пережовуючи кожен хоча б 20, а краще 40 разів. На сніданок ви витратите 40 хв, але будете ситі, сповнені сил і задоволені ще до його закінчення. Це мозок, отримавши бажану глюкозу, надішле вам енергетичний привіт», – порадила експертка.

Варто нагадати, на чому тримається індустрія дієт-марафонів. Дієт-марафони – це велика індустрія, яка точно не зацікавлена в тому, щоб ви схуднули раз і назавжди.

Читайте також:

Теги: продукти дієта схуднення поради

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Дієт-марафони – велика індустрія. Кожен учасник платить тисячі гривень, аби схуднути
Зважені і нещасливі. На чому тримається індустрія дієт-марафонів швидкого схуднення? здоров'я
11 травня, 13:00
Під час спілкування з сімейним лікарем треба дотримуватись певних правил
Візит до сімейного лікаря: 9 правил, які повинен знати кожен
26 квiтня, 11:46
Швидкість і різкий ріст цін на какао порушив навіть досвідчених гравців ринку і спровокував хаос у глобальному ланцюжку поставок
Шоколадна криза: ціни на какао перетнули рекордну межу в $11 тис.
19 квiтня, 16:18

Здоров'я

Експертка попередила охочих швидко схуднути про хитрість дієт-марафонів
Експертка попередила охочих швидко схуднути про хитрість дієт-марафонів
До яких пандемій треба готуватися Україні: список від МОЗ
До яких пандемій треба готуватися Україні: список від МОЗ
Корисні властивості спаржі та як її приготувати
Корисні властивості спаржі та як її приготувати
Перевірки чоловіків з інвалідністю. МОЗ повідомив, кому приготуватися
Перевірки чоловіків з інвалідністю. МОЗ повідомив, кому приготуватися
Українські військові зможуть швидше отримувати високофункціональні протези
Українські військові зможуть швидше отримувати високофункціональні протези
Місячний календар на травень 2024: коли новий та повний Місяць
Місячний календар на травень 2024: коли новий та повний Місяць

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
40K
Мобілізація в Україні 2024: відстрочка, бронювання та покарання
18K
«Я не є чиїмось ротом». Безугла прокоментувала зв'язки з Єрмаком
16K
Світло буде! Але за новою ціною
12K
Останній день перед новою мобілізацією. Прикордонна служба пояснила черги на кордоні
4524
Усик – Ф'юрі: де дивитися бій століття за звання абсолютного чемпіона світу
3865
Кабмін затвердив новий порядок вручення повісток

Новини

Федерація роботодавців: Промисловість готова розвивати розподілену генерацію, але є умова
Сьогодні, 13:08
Атака на Харків та Одесу. Відновлення консульських послуг для чоловіків. Головне за 17 травня
Вчора, 21:23
Повертатись чи ні? Відбулася прем’єра документального фільму про біженців та демографічну ситуацію в Україні
Вчора, 19:29
Бізнес просить НБУ переглянути умови та ліміти зі сплати дивідендів та старих боргах – ЕВА
Вчора, 17:15
Усик подякував ветеранам за підтримку в Ер-Ріаді
Вчора, 16:50
Фронтовик із «Запоріжсталі» пояснив, яка допомога потрібна вереранам
Вчора, 14:20

Прес-релізи

Російські активи – Україні. У столиці пройде онлайн-дискусія щодо заморожених грошей РФ
Російські активи – Україні. У столиці пройде онлайн-дискусія щодо заморожених грошей РФ
16 травня, 13:09
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2024, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua