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Шоколадна криза: ціни на какао перетнули рекордну межу в $11 тис.

Катерина Іванова
glavcom.ua
Шоколадна криза: ціни на какао перетнули рекордну межу в $11 тис.
Швидкість і різкий ріст цін на какао порушив навіть досвідчених гравців ринку і спровокував хаос у глобальному ланцюжку поставок
фото з відкритих джерел

Вартість какао з початку 2024 року зросла більш ніж удвічі

Фʼючерси на какао в Нью-Йорку встановили новий рекорд, адже темпи виробництва шоколаду не зменшуються, незважаючи на глобальну кризу пропозиції какао та рекордні ціни на сировину. Про це повідомляє агентство Bloomberg.

Найактивніший контракт зріс на 5%, досягнувши історичного максимуму в 11 578 доларів за метричну тонну на початку торгів у п'ятницю.

Дані, опубліковані в четвер після закриття ринку, свідчать, що подрібнене какао – перетворене на масло й порошок, що використовується в кондитерських виробах – зросло майже на 4% в Північній Америці протягом першого кварталу.

Шоколадна криза: ціни на какао перетнули рекордну межу в $11 тис. фото 1
Bloomberg

Переробка в Європі впала лише на 2%, а в Азії – ще менше. Ці дані з'явилися на тлі того, що ф'ючерсні ціни на какао з початку 2024 року зросли більш ніж удвічі.

Нагадаємо, перед початком березня ціни на какао вже зросли більш ніж удвічі протягом 12 місяців. Про величезний дефіцит свідчить те, що дерева старіють, а хвороби руйнують врожай в Західній Африці, яка постачає приблизно половину всього ринку.

Невдала погода стала останньою краплею: виробництво в Кот-д'Івуарі та Гані потрапило під нещасну стихію, і тепер багато трейдерів хвилюються, що виробництво ще довго не зможе відновитися. Це призвело до стрімкого зростання цін на ф'ючерси на 70% з початку березня до рекордного рівня цього тижня.

Для глобальних виробників шоколаду криза вже настала. Заводи закриваються від Малайзії до Німеччини та Чикаго. Компанії, які опинилися на неправильному боці ринку, вже отримують судові позови. Тепер, коли ліквідності немає, наступний етап ринку, ймовірно, буде насичений нестабільними цінами, що створюють загрозу краху підприємств.

Швидкість і різкий ріст цін на какао порушив навіть досвідчених гравців ринку і спровокував хаос у глобальному ланцюжку поставок. Зараз ринок опинився між дефіцитом врожаю та критичною низькою ліквідністю, що піддає його значному ризику.

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Теги: какао погода рекорд криза продукти ринок

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