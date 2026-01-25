Як перетворити холод із ворога на союзника: поради лікаря і психолога

Є чимало українців, які почуваються краще не в спекотні, а саме в холодні місяці

Лікарка нагадала, що холод і високу вологість набагато легше переносити, якщо дотримуватися принципів правильного харчування

Морозна зима та постійні ворожі атаки на енергетичну інфраструктуру – справжнє випробування для українців. Через відсутність опалення або його мінімальні показники проблематично зігрітися навіть у власній оселі. Терапевтка Катерина Дворжанська і психологиня Вікторія Островська розповіли «Главкому» про те, як дотримуючись певних правил поведінки і сприйняття реальності, холод можна перетворити із ворога на союзника, який допоможе зміцнити як фізичне, так і психічне здоров’я.

Холод як тренер витривалості

«Погодьтесь, на більшість проблем можна дивитися з різних точок зору. І одна з них – спромогтися знайти у проблемі позитивні моменти, плюси, які можна використати на свою користь», – пропонує Катерина Дворжанська.

За її словами, з суто медичної оцінки ситуації, що наразі склалася в країні, холод можна сприймати як фактор для зміцнення імунітету, коли сценарії типу «підхопив застуду – звалився» якщо і спрацьовують, то не частіше, ніж до ворожих ударів по енергетиці.

Крім того, каже медикиня, є чимало українців, які почуваються краще не в спекотні, а саме в холодні місяці. Коли, наприклад, свіже повітря і тепла затишна ковдра роблять сон більш міцним і здоровим, а низькі температури роблять голову яснішою, мислення – чітким і енергійним.

За словам лікарки, експерти зазвичай називають ідеальною температурою для сну в 16-19 градусів. Але в наших умовах орієнтир такий: прохолодно для кімнати, тепло для тіла. Це ключовий баланс, коли повітря свіже і незадушливе, а тіло – під теплою ковдрою, в піжамі і за потреби в шкарпетках.

«Українська зима зазвичай підступна: висока вологість і вітер перетворюють +1 на всі -10 градусів», – констатує терапевтка.

Саме тому, за її словами, дуже важливо дотримуватися правила трьох шарів, де:

база – це одяг, що відводить вологу. Наприклад, термобілизна;

тепло – це майка, футболка і легкий светр;

захист – від вітру та вологи врятують куртка або пальто, які не продуваються.

Холод як джерело енергії

За словами медикині, тіло реагує на холод викидом адреналіну і ендорфінів, які ще називають «гормонами щастя».

«Прохолодний душ 10-30 секунд наприкінці водних процедур, ранкове провітрювання, легка ранкова руханка, короткі прогулянки без закутування до очей – все це прості і м’які способи отримати від холоду заряд позитиву і енергії», – пояснила Катерина Дворжанська.

Лікарка нагадала, що холод і високу вологість набагато легше переносити, якщо дотримуватися принципів правильного харчування. Йдеться про смачні традиційні українські страви, які загріють тіло зсередини: гарячі супи, борщ, каші і, звичайно ж, теплі напої протягом дня.

Терапевтка попередила, що алкоголь дає фейкове тепло. На морозі він зрадник, додала лікарка.

Холод як символ стійкості

«Коли ви виходите у холод і психологічно не ламаєтесь, мозок фіксує: я справляюся навіть у дискомфорті», – запевняє психологиня Вікторія Островська.

За її словами, саме таке сприйняття знижує тривожність, підсилює внутрішню опору, допомагає «не поплисти» в складні часи.

Островська запропонувала українцям простий, але дієвий ритуал незламності: вийшли на мороз, вдихнули та подумали: «Окей, холодно, проте я живий і стійкий». Цей ритуал не пафосу, а просто фіксація волі, додала фахівчиня.

