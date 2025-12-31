Головна Світ Соціум
Кадиров вже тиждень не з'являється на публіці після екстреної госпіталізації

Наталія Порощук
glavcom.ua
Наталія Порощук
Після екстреної госпіталізації в Москві Кадиров повернувся в Чечню
фото: Wikimedia Commons

Кадирова ледве відкачали у Москві

25 грудня в Москві під головуванням російського диктатора Володимира Путіна відбулося традиційне передноворічне засідання Держради. На ньому були присутні губернатори та представники всіх регіонів Росії, крім одного – Чеченської республіки. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на «Новая газета Европа».

За інформацією видання, глава Чечні Рамзан Кадиров планував взяти участь у засіданні Держради особисто і навіть прилетів до Москви 24 грудня. Однак, в ніч з 24 на 25 грудня стан здоров'я різко погіршився і його доставили на реанімобілі в центральну клінічну лікарню управління справами президента РФ. Запасного плану на випадок такої надзвичайної ситуації не передбачили і, в результаті, Держрада пройшла без участі представника Чеченської республіки.

«Щодо стану Кадирова наше джерело в оточенні глави Чечні повідомило, що «в Москві його ледве відкачали, після чого він повернувся додому і з того часу не з'являвся на публіці», – йдеться у матеріалі.

Непрямо Кадиров сам визнав поганий стан свого здоров'я під час недавньої прямої лінії, розповівши, що тільки в офіційну відпустку виходив цього року чотири рази. Це вкрай незвичайна практика для глави Чечні.

Під час прямої лінії Кадиров був змушений прокоментувати і явні ознаки свого поганого самопочуття: «У мене бувають розлади на нервовому ґрунті, постійне відчуття напруги, ніби на струмі сидиш». Він пояснив ці симптоми переживаннями за чеченських бійців, які воюють проти України.

Нагадаємо, у вересні 2025 року з'явилася інформація, що здоров'я голови Чечні Рамзана Кадирова стрімко погіршується. Йому важко пересуватися і змушений використовувати сечоприймач.

Теги: Рамзан Кадиров здоров'я

