Новорічні страви під час блекауту: що приготувати, щоб не зіпсувалось за один день

Ірина Міллер
glavcom.ua
Ірина Міллер
Новорічні страви під час блекауту: що приготувати, щоб не зіпсувалось за один день
Фахівці стверджують, що є страви, які можуть стояти без холодильника 3-5 днів
Якщо на ранок 1 січня на святковому столі лишилися залишки салатів «Олів'є», «Оселедець під шубою» чи «Мімоза», їх краще позбутися

Незважаючи на часті і тривалі відключення світла внаслідок системних ворожих атак на енергетичну інфраструктуру, українці готуються до різдвяних і новорічних свят. «Главком» зібрав поради експертів в дієтології і кулінарії, що саме варто приготувати для святкового столу, щоб страви швидко не псувалися і були безпечні для споживання на другий і, навіть, на третій день після свят.

Головні правила новорічного столу

Нутриціологиня Наталія Зименкова розповіла, що ідея «новорічного столу без холодильника» цілком реалістична, якщо опиратися на підходи, які використовують кухарі та дієтологи у військових умовах і під час блекаутів.  Це не просто «бабусині заготовки». Йдеться про загальні принципи:

  • Кисле, солоне, сухе і ферментоване зберігається без холодильника значно довше;
  • Мінімум білків тваринного походження, максимум рослинних білків і клітковини;
  • Порційність – готувати страви на один-два прийоми;
  • Використання природних консервантів: оцет, лимон, сіль, часник, гірчиця, олія.

Олів’є – так!

Салат олів'є є традиційною новорічною стравою
Салат олів’є є традиційною новорічною стравою
Для багатьох українців новорічний стіл не вважається повноцінним без салату олів’є. Як розповіла «Главкому» дієтологиня Ірина Кушніренко, підготовку до новорічного свята вона починає за пару днів до 31 грудня. Адже, за її словами, багато інгредієнтів можна відварити заздалегідь і цілком безпечно зберігати на балконі. Як от, приміром, овочі і яйця на олів’є. Ковбасу, зелений горошок, солоні огірки і майонез можна і треба додати вже безпосередньо перед подачею на стіл.

За словами експертів, заправлений майонезом олів’є – страва, яка дуже швидко псується. Термін її придатності складає лише 4-5 годин. Отже, якщо на ранок 1 січня на святковому столі лишилися залишки салату, їх краще позбутися.

Також варто утилізувати і недоїдені за новорічну ніч «Оселедець під шубою», «Мімозу» і «Крабовий салат», термін зберігання яких складає лише 24 години. А от залишки холодця можна заморозити і згодом приготувати м’ясний бульйон для супу чи борщу. Нагадаємо, що морозильна камера тримає холод цілу добу.

Новорічні страви, які витримають блекаут

Ферментовані продукти можуть стояти 3-5 днів без холодильника, покращують травлення і не псуються
Ферментовані продукти можуть стояти 3-5 днів без холодильника, покращують травлення і не псуються
Серед новорічних страв, які витримають тривалі відключення світла, дієтологиня Оксана Скиталінська назвала квашену капусту з журавлиною та олією. За словами експертки, ферментовані продукти можуть стояти 3-5 днів без холодильника, покращують травлення і не псуються.

«Ферментовані продукти та білки є найбезпечнішими в умовах тривалого зберігання», – запевняє експертка.

Серед пропонованих дієтологинею наїдків, які не зіпсує тривала відсутність холоду, вінегрет без картоплі, оселедець у маринаді, паштет з квасолі або сочевиці, запечені в олії овочі. Сюди ж додаємо «новорічні закуски із банки»: оливки, в’ялені томати, консервований тунець у власному соку, печінка тріски. Якщо дуже хочеться м’яса, експертка порадила, наприклад, запечену без соусів, добре просолену і нарізану великими шматками буженину.

Що ж стосується солоденького, то, зважаючи на блекаут, на десерт краще відмовитися від кремових тортів і тістечок, віддавши перевагу горіхам з медом і сухофруктами, печиву, пряникам, штоленам, запеченим яблукам з корицею. Останні все ж таки краще з’їсти протягом доби, радить дієтологиня.

Нагадаємо, часті та тривалі відключення світла, спричинені ворожими обстрілами енергетичної інфраструктури, актуалізували питання безпечного зберігання продуктів. Щоб вберегти себе від харчових отруєнь в умовах, коли холодильники працюють лише кілька годин на добу і не встигають якісно охолоджувати їжу, важливо знати терміни зберігання швидкопсувних продуктів. Сімейна лікарка, терапевт загальної практики Людмила Сердюк повідомила «Главкому», як убезпечити себе від харчовий отруєнь у період блекаутів.

До слова, перелік торговельних мереж, де можна витратити кошти «зимової підтримки» на продукти харчування українського виробництва, розширився до 10. Від 18 грудня ще п’ять мереж долучилися до програми – Auchan, Spar, Varus, Torba та «Сімі23», кількість магазинів по всій Україні зросла з 1 160 до понад 1 780.

Прес-релізи

Автобуси, тролейбуси і навіть трамваї? Корпорація «Еталон» відзвітувала про роботу у 2025 році
Автобуси, тролейбуси і навіть трамваї? Корпорація «Еталон» відзвітувала про роботу у 2025 році
22 грудня, 11:35
