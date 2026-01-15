Як безпечно пересуватися в умовах ожеледиці: поради травматолога

Лікар наголошує, що пересування в умовах ожеледиці повинно бути максимально повільним, дрібними кроками

Ожеледиця, яка наразі вкрила дороги і тротуари низки регіонів України, за словами експертів, різко підвищує ризик травмування. Лікар-травматолог Назар Слуцький дав читачам «Главкома» дієві поради, які реально врятують від переломів кінцівок та інших небезпечних ситуацій.

Обрати правильне взуття

Перш за все, за словами фахівця, в умовах ожеледиці треба приділити особливу увагу підбору взуття. Воно повинно бути нековзким, з рельєфною підошвою з гуми або термополіуретану.

«Не зайве нагадати, особливо жінкам, що в ці складні погодні умови краще забути про чоботи на підборах і з гладкою підошвою», – зауважив травматолог.

За його словами, реальним порятунком на екстремально ковзкій поверхні стануть льодоступи. Ці накладки з шипами коштують недорого і придбати їх можна практично в кожному маркеті, що торгують побутовими товарами.

Літнім людям буде не зайвим взяти із собою на вулицю тростину з гумовим або шипованим наконечником (зимовий варіант).

Хода пінгвина – хіт сезону

Лікар також наголосив, що пересування в умовах ожеледиці повинно бути максимально повільним, дрібними кроками. Фахівець радить трохи зігнути коліна і ставити ногу відразу всією стопою, а не з п’яти на носок.

«Так, ззовні ви будете трохи схожі на пінгвіна, але саме цей стиль ходіння в ожеледицю врятує від довгострокового перебування на лікарняному ліжку», – каже Назар Слуцький.

Він також радить при час ходіння на ковзкій поверхні не тримати руки в кишенях, а тіло трохи нахилити вперед. Це допоможе втримати рівновагу при небезпечній ситуації.

Дрібні, але важливі звички

За словам лікаря-травматолога, під час пересування по льоду в нагоді стануть такі дрібні, але важливі звички, як заміна сумки на рюкзак, адже носіння важкої сумки в одній руці не втримає баланс, якщо ви все ж таки послизнулися.

Важливо також обмежити користування телефоном на вулиці, оскільки відволікання від спостереження за ковзкою дорогою може стати фатальним.

Під час пересування по вулиці, вкритою льодом, треба обирати ділянки, де є присипка піском або сіллю. «Уникайте похилих поверхонь, металевих люків, плитки. Краще йти довше, але безпечнішим шляхом», – наполягає лікар.

Якщо падати, то правильно

Фахівець радить також під час ожеледиці за можливості виходити з дому у світлу пору дня, коли лід краще видно. Особливо обережним треба бути під час відлиги, коли ожеледиця найпідступніша.

За словами лікаря, якщо ви раптом відчуваєте, що падаєте, намагайтесь присісти або впасти на бік, а не на спину чи прямі руки. При цьому підборіддя притисніть до грудей, щоб зменшити ризик удару головою.

Перша допомога після падіння на ожеледиці

Якщо ви стали свідком падіння людини на ожеледиці, лікар нагадав прості правила поведінки в такій ситуації. А саме:

не намагайтесь відразу людину піднімати, дайте 1-2 хвилини, щоб оцінити її стан;

запитайте, де болить, чи не паморочиться голова, чи може вона рухати руками й ногами;

якщо людина втратила свідомість, відчуває сильний біль або вона після падіння дезорієнтована, негайно викликайте 103/112.

