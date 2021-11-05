Лікарні отримають 800 млн грн на кисневі станції: Зеленський підписав закон

На закупівлі кисневих станцій виділили додаткові 650 млн грн, на встановлення – ще 150 млн грн

Профінансують нові програми завдяки додатковим надходженням від податку на додану вартість

Президент Володимир Зеленський підписав закон щодо виділення додаткових 800 млн грн з бюджету на забезпечення лікарень кисневими станціями. Про це йдеться на сторінці законопроєкту на сайті Ради.

Документом створюються дві нові бюджетні програми у бюджеті на 2021 рік. Перша – щодо централізованих закупівель кисневих станцій та друга – щодо субвенції місцевим бюджетам щодо їхнього проєктування та встановлення.

На закупівлі депутати виділили додаткові 650 млн грн, на встановлення – ще 150 млн грн.

Профінансують нові програми завдяки додатковим надходженням від податку на додану вартість з ввезених на територію України товарів.

Нагадаємо, напередодні парламент виділив 800 млн грн на кисневі станції для Covid-лікарень.

Таким чином, нардепи внесли зміни до закону про бюджет-2021, якими передбачено створення бюджетної програм «Централізовані закупівлі кисневих станцій для опорних закладів охорони здоров'я» та «Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на закупівлю опорними закладами охорони здоров'я послуг з проєктування та встановлення кисневих станцій».

Нагадаємо, на Миколаївщині ковідний апокаліпсис: родичі хворих штурмують лікарню з вимогою надати кисень (фото).

26 жовтня в Одесі в одному з відділень для ковід-пацієнтів обласного центру соціально значущих хвороб закінчився кисень, десятки пацієнтів довелося евакуювати.

Також, на тлі призупинення роботи двох виробників медичного кисню в Україні міністерство охорони здоров'я країни домовилося про його поставки з Польщі.

У понеділок ввечері повідомлялося, що у лікарнях Чернігова кисню для covid-хворих лишилося на кілька годин, на Херсонщині – на три дні.

Також в одеських волонтерів закінчилися кисневі концентратори для хворих.