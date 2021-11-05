  1. Головна
  2. Новини
рус
    Новини

    Лікарні отримають 800 млн грн на кисневі станції: Зеленський підписав закон

    •  glavcom.ua
    • Розсилка
    На закупівлі кисневих станцій виділили додаткові 650 млн грн, на встановлення &ndash; ще 150 млн грн - Лікарні отримають 800 млн грн на кисневі станції: Зеленський підписав закон
    На закупівлі кисневих станцій виділили додаткові 650 млн грн, на встановлення – ще 150 млн грн
    фото: rv

    Профінансують нові програми завдяки додатковим надходженням від податку на додану вартість

    Президент Володимир Зеленський підписав закон щодо виділення додаткових 800 млн грн з бюджету на забезпечення лікарень кисневими станціями. Про це йдеться на сторінці законопроєкту на сайті Ради.

    Документом створюються дві нові бюджетні програми у бюджеті на 2021 рік. Перша – щодо централізованих закупівель кисневих станцій та друга – щодо субвенції місцевим бюджетам щодо їхнього проєктування та встановлення.

    На закупівлі депутати виділили додаткові 650 млн грн, на встановлення – ще 150 млн грн.

    Профінансують нові програми завдяки додатковим надходженням від податку на додану вартість з ввезених на територію України товарів.

    Нагадаємо, напередодні парламент виділив 800 млн грн на кисневі станції для Covid-лікарень.

    Таким чином, нардепи внесли зміни до закону про бюджет-2021, якими передбачено створення бюджетної програм «Централізовані закупівлі кисневих станцій для опорних закладів охорони здоров'я» та «Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на закупівлю опорними закладами охорони здоров'я послуг з проєктування та встановлення кисневих станцій».

    Нагадаємо, на Миколаївщині ковідний апокаліпсис: родичі хворих штурмують лікарню з вимогою надати кисень (фото).

    26 жовтня в Одесі в одному з відділень для ковід-пацієнтів обласного центру соціально значущих хвороб закінчився кисень, десятки пацієнтів довелося евакуювати.

    Також, на тлі призупинення роботи двох виробників медичного кисню в Україні міністерство охорони здоров'я країни домовилося про його поставки з Польщі.

    У понеділок ввечері повідомлялося, що у лікарнях Чернігова кисню для covid-хворих лишилося на кілька годин, на Херсонщині – на три дні.

    Також в одеських волонтерів закінчилися кисневі концентратори для хворих.

    Читайте також:
    Теги: лікарня
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    Читайте також:

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ

    Про використання cookies: Продовжуючи переглядати glavcom.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом і погоджуєтеся на використання файлів cookies Згоден   Про файли cookies

    Лікарні отримають 800 млн грн на кисневі станції: Зеленський підписав закон