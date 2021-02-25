Херсонщина отримала понад 11 тисяч доз вакцини Covishield

Першочергово на Херсонщині провакцинують медиків із мобільних бригад з імунізації

Сьогодні Херсонська область отримала вакцини Covishield, які закупила українська влада. В області стартує кампанія з вакцинації населення від Covid-19.

Як повідомила пресслужба обладміністрації, першочергово на Херсонщині провакцинують медиків із мобільних бригад з імунізації.

Надалі щеплення проти коронавірусу отримають медики, які працюють у лікарнях із хворими на Covid-19, а також працівники та мешканці інтернатів й інших спеціалізованих закладів із догляду за літніми людьми в області.

Детальну інформацію про вакцинацію в Україні можна дізнатися на сайті vaccination.covid19.gov.ua.

Сьогодні, 25 лютого, у Києві розпочався процес вакцинації проти Covid-19 вакциною Oxford/AstraZeneca (Covishield). Першим провакцинованим став завідувач відділення реанімації та інтенсивної терапії для інфекційних хворих Олександрівської клінічної лікарні Олексій Куценко. А першою на Київщині щеплення проти коронавірусу отримала лікарка Тетяна Шульженко, яка працює завідувачкою дорослого інфекційного відділення у Броварській багатопрофільній клінічній лікарні.

25 лютого Чернівецька область отримала перші 15 тисяч доз вакцини від коронавірусу. Першим вакцинованим буковинцем став дитячий лікар-анестезіолог Олександр Тесліцький. «Дихання спокійне, жодних скарг», - сказав лікар після вакцинації.

Раніше у МОЗ повідомили, що в Україні за першу добу зроблено 159 щеплень від коронавірусу. Найбільше, 80 щеплень, отримали лікарі Черкащини. Першими прищеплювали медиків. Стало відомо, як вони себе почувають після введення препарату.

У багатьох країнах світу вакцинація розпочалася ще в грудні 2020 року. В Україну першу офіційну ковід-вакцину Covishield привезли із Індії лише 23 лютого.

А вже 24 лютого перше ковід-щеплення в Україні отримав лікар із Черкас. Загалом у перший день еплення отримали близько сотні лікарів Чернігівщини та Житомирщини. Кампанія з вакцинації також стартувала на Київщині та Вінниччині.

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