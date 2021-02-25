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    Херсонщина отримала понад 11 тисяч доз вакцини Covishield

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    Херсонська область область отримала 11600 доз вакцини
    Фото: Херсонська ОДА

    Першочергово на Херсонщині провакцинують медиків із мобільних бригад з імунізації

    Сьогодні Херсонська область отримала вакцини Covishield, які закупила українська влада. В області стартує кампанія з вакцинації населення від Covid-19.

    Як повідомила пресслужба обладміністрації, першочергово на Херсонщині провакцинують медиків із мобільних бригад з імунізації.

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    Херсонщина отримала понад 11 тисяч доз вакцини Covishield
    Херсонщина отримала понад 11 тисяч доз вакцини Covishield
    Херсонщина отримала понад 11 тисяч доз вакцини Covishield
    Херсонщина отримала понад 11 тисяч доз вакцини Covishield

    Надалі щеплення проти коронавірусу отримають медики, які працюють у лікарнях із хворими на Covid-19, а також працівники та мешканці інтернатів й інших спеціалізованих закладів із догляду за літніми людьми в області.

    Детальну інформацію про вакцинацію в Україні можна дізнатися на сайті vaccination.covid19.gov.ua.

    Сьогодні, 25 лютого, у Києві розпочався процес вакцинації проти Covid-19 вакциною Oxford/AstraZeneca (Covishield). Першим провакцинованим став завідувач відділення реанімації та інтенсивної терапії для інфекційних хворих Олександрівської клінічної лікарні Олексій Куценко. А першою на Київщині щеплення проти коронавірусу отримала лікарка Тетяна Шульженко, яка працює завідувачкою дорослого інфекційного відділення у Броварській багатопрофільній клінічній лікарні.

    25 лютого Чернівецька область отримала перші 15 тисяч доз вакцини від коронавірусу. Першим вакцинованим буковинцем став дитячий лікар-анестезіолог Олександр Тесліцький. «Дихання спокійне, жодних скарг», - сказав лікар після вакцинації.

    Раніше у МОЗ повідомили, що в Україні за першу добу зроблено 159 щеплень від коронавірусу. Найбільше, 80 щеплень, отримали лікарі Черкащини. Першими прищеплювали медиків. Стало відомо, як вони себе почувають після введення препарату.

    У багатьох країнах світу вакцинація розпочалася ще в грудні 2020 року. В Україну першу офіційну ковід-вакцину Covishield привезли із Індії лише 23 лютого.

    А вже 24 лютого перше ковід-щеплення в Україні отримав лікар із Черкас. Загалом у перший день еплення отримали близько сотні лікарів Чернігівщини та Житомирщини. Кампанія з вакцинації також стартувала на Київщині та Вінниччині.

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    Теги: Міністерство охорони здоров'я медицина лікар Херсонщина Україна щеплення вакцинація коронавірус
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