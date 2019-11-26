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    В Одесі захворюваність на ГРВІ та грип не перевищує епідпоріг

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    В Одесі захворюваність на ГРВІ та грип не перевищує епідпоріг

    До уваги одеситів: інформація щодо захворюваності на інфекційні хвороби та їх профілактики

    За інформацією ГУ «Одеський обласний лабораторний центр МОЗ України», захворюваність на гострі респіраторні вірусні інфекції та грип в Одесі знаходиться на сезонному рівні і не перевищує епідемічного порогу.

    За минулий тиждень на ГРВІ та грип захворів 5091 одесит, з яких 74,3% склали діти у віці до 17-ти років. Захворюваність на ГРВІ та грип серед дорослого населення за тиждень знизилася на 2%.

    Вакцинація є ефективним методом специфічної профілактики грипу. В Україні в нинішньому епідсезоні зареєстровано дві вакцини від грипу - Ваксігрип Тетра (Франція) і Джі Сі Флю (Південна Корея). Одесити можуть придбати вакцину в роздрібній аптечній мережі і пройти вакцинацію в кабінет щеплень свого Центру первинної медико-санітарної допомоги або дитячої поліклініки (для дітей).

    Рівень захворюваності на гострі кишкові інфекції в Одесі минулого тижня знизився на 12,4%, порівняно з попереднім тижнем, і склав 99 випадків, з них 66,7% - діти.

    Для проведення моніторингу питної води в Одесі відібрано 17 проб на санітарно-мікробіологічні показники і 17 проб на санітарно-хімічні показники. Всі проби відповідають нормам.

    Все про грип-2019/2020 в Одесі: штаммовий склад, методи профілактики, рекомендації по вакцинації.

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