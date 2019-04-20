Гройсман: вісім мільйонів українців скористалися програмою «Доступні ліки»



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Урядова програма «Доступні ліки»

Зараз у реєстрі 258 препаратів, які хворі можуть отримати повністю безкоштовно або з невеликою доплатою

Уже понад вісім мільйонів українців скористалися урядовою програмою «Доступні ліки».

Про це на своїй сторінці у Facebook повідомив прем’єр-міністр Володимир Гройсман.

«Загалом уже понад вісім мільйонів українців скористалися «Доступними ліками». Зараз у реєстрі 258 препаратів, які хворі можуть отримати повністю безкоштовно або з невеликою доплатою», -написав Гройсман.

За його словами, завдяки програмі українці можуть не переривати курс через нестачу грошей, тобто лікування стало більш системним.

Також прем’єр додав, що Всесвітня організація охорони здоров’я підтвердила, що програма «Доступні ліки» спростила українцям доступ до лікування та допомогла знизити ціни на препарати.

Нагадаємо, з 1 квітня 2019 року пацієнти, які користуються урядовою програмою «Доступні ліки», можуть отримати 64 безкоштовних препарати.