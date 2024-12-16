Головна Країна Здоров'я
search button user button menu button

У наступному році аптеки знову підлягатимуть перевіркам

Ростислав Вонс
glavcom.ua
google social img telegram social img facebook social img
У наступному році аптеки знову підлягатимуть перевіркам
Раніше в Україні діяв мораторій на проведення перевірок
фото з відкритих джерел

З 1 січня 2025 року відновлюються планові перевірки аптечних закладів Держлікслужбою

З 2025 року аптеки в Україні знову підлягатимуть плановим перевіркам Державної служби з лікарських засобів та контролю за наркотиками. Про це повідомив міністр охорони здоровʼя Віктор Ляшко в інтервʼю «Укрінформу».

«Досі в нас був мораторій на проведення перевірок. Але уряд ухвалив рішення, і з 1 січня 2025 року відновлюються планові перевірки аптечних закладів Держлікслужбою. Передусім перевірки проводитимуть в аптеках, розміщених у закладах охорони здоровʼя», – зазначив міністр.

Чиновник також нагадав, що аптеки, які працюють у лікарнях, зобовʼязані брати участь у програмі «Доступні ліки» та забезпечувати наявність медикаментів, вартість яких повністю або частково відшкодовується державою.

Нагадаємо, Кабінет міністрів модернізував, а також розширив програму «Доступні ліки». Вона включатиме нові ліки – до списку додано ще 30 нових діючих речовин, серед яких препарати для ревматологічних, неврологічних, очних та ендокринологічних хвороб. Крім того, програма також поширюватиметься й на дітей. Додані ліки у формі капель й мазей.

Розширено мережу аптек, які залучені у програмі. У тому ж числі будуть приєднані аптеки, які працюють у лікарнях. Аптеки пропонуватимуть покупцям спочатку препарати за найнижчою ціною, враховуючи діючу речовину.

За п'ять років програмою «Доступні ліки» скористались вже більше ніж п'ять мільйонів українців. Зокрема до неї були підключені 15 тис. аптек та наразі доступні майже 600 препаратів.

До слова, в Україні почав діяти механізм профілактичної вакцинації проти грипу, яку можуть проводити працівники аптек.

Читайте також:

Теги: ліки аптека Віктор Ляшко Міністерство охорони здоров'я

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Зміни у законодавство можуть спровокувати подорожчання ліків. Міністр Ляшко ініціював нараду з фармринком
Зміни у законодавство можуть спровокувати подорожчання ліків. Міністр Ляшко ініціював нараду з фармринком
13 грудня, 17:11
Пацієнти відзначають, що процедура отримання медичних послуг стала складнішою
Роковини медичної реформи Супрун: українці оцінили наслідки. Результати опитування
12 грудня, 18:03
Ольга Стефанишина розповіла про ухвалення закону про МСЕК
Законопроєкт про ліквідацію МСЕК. Нардепка пояснила, які є підводні камені
9 грудня, 21:52
Міністерство охорони здоров'я разом із правоохоронними органами перевіряють рішення щодо встановлення інвалідності посадовцям
Міністерство охорони здоров’я перевірить майже 1,7 тис. посадовців на фіктивну інвалідність
25 листопада, 16:14
Особистий лікар разом із пацієнтом обирає зручний заклад, де відбудеться оцінювання
Як встановлюватимуть інвалідність після ліквідації МСЕК? Пояснення МОЗ
22 листопада, 07:15
Рада підтримала у першому читанні закон про ліквідацію МСЕК
Рада підтримала у першому читанні закон про ліквідацію МСЕК
20 листопада, 13:05
Пацієнти з критичними станами, як-от інсульти, інфаркти чи важкі травми, доставлятимуться до профільних лікарень швидше
Кабмін змінює правила, за якими «швидка» везтиме пацієнтів до лікарень
19 листопада, 21:47
Інжинірингова компанія вже проводить роботу з оцінки матеріалів, які можуть використовувати при відновленні Охматдиту
Коли стартують роботи з відновлення Охматдиту? Ляшко озвучив терміни
19 листопада, 13:35
Критично важливі лікарні забезпечені генераторами
Критично важливі лікарні забезпечені генераторами – Ляшко
19 листопада, 05:26

Здоров'я

У наступному році аптеки знову підлягатимуть перевіркам
У наступному році аптеки знову підлягатимуть перевіркам
Ціни на ліки знизять: ТСК Верховної Ради ухвалила рішення щодо демонополізації
Ціни на ліки знизять: ТСК Верховної Ради ухвалила рішення щодо демонополізації
Прогноз магнітних бур на 16-18 грудня: якою буде сонячна активність
Прогноз магнітних бур на 16-18 грудня: якою буде сонячна активність
Усі аптеки зобов’язані долучитися до програми «Доступні ліки» з 2025 року – Ляшко
Усі аптеки зобов’язані долучитися до програми «Доступні ліки» з 2025 року – Ляшко
Прогноз магнітних бур на 13-15 грудня: якою буде сонячна активність
Прогноз магнітних бур на 13-15 грудня: якою буде сонячна активність
Невиліковні корчі і менінгіт: що відомо про загублені віруси і чи накриє світ нова пандемія?
Невиліковні корчі і менінгіт: що відомо про загублені віруси і чи накриє світ нова пандемія?

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
499K
У масштабній ДТП біля Львова загинула донька української співачки
124K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 16 грудня: ситуація на фронті
44K
Карта повітряних тривог України онлайн 16 грудня 2024
28K
Прогноз магнітних бур на 16-18 грудня: якою буде сонячна активність
25K
Демограф розповів, що буде з населенням України після війни
25K
Путін відмовляється зупинятися: нові заяви диктатора про посилення наступу на Україну

Новини

Хмарно, невеликий мокрий сніг: прогноз погоди на 16 грудня
Сьогодні, 06:00
16 грудня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Сьогодні, 00:05
Хмарно з проясненнями, сніг: прогноз погоди на 15 грудня
Вчора, 06:00
15 грудня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Вчора, 00:05
До України йде потужна хвиля снігопадів
14 грудня, 23:04
Фонд підтримки будівництва зеленої генерації в Україні. Інвестор анонсував гарні новини
14 грудня, 16:24

Прес-релізи

GET Business Festival об’єднав український бізнес заради розвитку під час війни
GET Business Festival об’єднав український бізнес заради розвитку під час війни
16 грудня, 13:47
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2024, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua