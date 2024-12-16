У наступному році аптеки знову підлягатимуть перевіркам

Раніше в Україні діяв мораторій на проведення перевірок

З 1 січня 2025 року відновлюються планові перевірки аптечних закладів Держлікслужбою

З 2025 року аптеки в Україні знову підлягатимуть плановим перевіркам Державної служби з лікарських засобів та контролю за наркотиками. Про це повідомив міністр охорони здоровʼя Віктор Ляшко в інтервʼю «Укрінформу».

«Досі в нас був мораторій на проведення перевірок. Але уряд ухвалив рішення, і з 1 січня 2025 року відновлюються планові перевірки аптечних закладів Держлікслужбою. Передусім перевірки проводитимуть в аптеках, розміщених у закладах охорони здоровʼя», – зазначив міністр.

Чиновник також нагадав, що аптеки, які працюють у лікарнях, зобовʼязані брати участь у програмі «Доступні ліки» та забезпечувати наявність медикаментів, вартість яких повністю або частково відшкодовується державою.

Нагадаємо, Кабінет міністрів модернізував, а також розширив програму «Доступні ліки». Вона включатиме нові ліки – до списку додано ще 30 нових діючих речовин, серед яких препарати для ревматологічних, неврологічних, очних та ендокринологічних хвороб. Крім того, програма також поширюватиметься й на дітей. Додані ліки у формі капель й мазей.

Розширено мережу аптек, які залучені у програмі. У тому ж числі будуть приєднані аптеки, які працюють у лікарнях. Аптеки пропонуватимуть покупцям спочатку препарати за найнижчою ціною, враховуючи діючу речовину.

За п'ять років програмою «Доступні ліки» скористались вже більше ніж п'ять мільйонів українців. Зокрема до неї були підключені 15 тис. аптек та наразі доступні майже 600 препаратів.

До слова, в Україні почав діяти механізм профілактичної вакцинації проти грипу, яку можуть проводити працівники аптек.