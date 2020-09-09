Івано-Франківська міськрада оскаржує в суді «червону» карантинну зону



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Івано-Франківська міськрада оскаржує в суді «червону» карантинну зону

Наразі суд вирішує питання про відкриття провадження

Івано-Франківська міська рада подала позов до Окружного адміністративного суду Києва з проханням визнати нечинною постанову Кабінету міністрів про зонування України на епідемічні зони.

Про це повідомляє пресслужба ОАСК.

Наразі суд вирішує питання про відкриття провадження.

Як повідомляється, Івано-Франківська міськрада оскаржує пункти 1-36 постанови уряду №641 про ділення України на «зелену», «жовту», «помаранчеву» та «червону» зони.

Відповідно до неї визначено низку заборон у залежності від встановлення рівня епідемічної небезпеки.

Нагадаємо, сьогодні подати до суду через жорсткий карантин вирішила міська рада Чернівців.

В Україні за минулу добу, 8 вересня виявлено ще людей, які захворіли на Covid-19. Це на 140 випадків більше, ніж днем раніше (2411). Одужали за минулу добу – 940 (днем раніше – 940), померли – 57 (57). Загалом від початку пандемії станом на ранок 9 вересня в країні, за офіційними даними, заразилося коронавірусом 143030 людей, одужали 63546 осіб, летальних випадків – 2934.