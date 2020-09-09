Карантин по-київськи: у столиці влаштують масове свято



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12 вересня у Києві заплановано святкування Дня народження Андріївського узвозу

Ситуація з поширенням коронавірусу в Києві погіршується, а масові святкування можуть призвести до сплеску захворюваності

У Києві в умовах погіршення ситуації з поширенням коронавірусної інфекції збираються влаштувати масове свято.

Як повідомляє Управління туризму та промоцій Київської міської держадміністрації, 12 вересня відбудеться святкування Дня народження Андріївського узвозу.

«Програма свята вражає!» - йдеться в повідомленні Управління.

І вона дійсно вражає кількістю запланованих масових заходів в умовах пандемії. Плануються різноманітні шоу, виступи, концерти, вистави, майстер-класи, екскурсії. І все це на одній невеликій вулиці в центрі Києва – Андріївському узвозі.

Нагадаємо, за минулу добу кількість хворих на коронавірус у столиці збільшилася на 310 осіб. Від початку епідемії у Києві підтверджено 15821 випадків захворювання на Covid-19.

Як повідомив мер Києва Віталій Кличко, кількість виявлених випадків коронавірусу в столиці зростає. Збільшується і кількість хворих, які потребують госпіталізації. Лікарі зазначають, що останнім часом у багатьох інфікованих більш важкий перебіг хвороби.

За словами голови Управління Держпродспоживслужби у столиці Олега Рубана, посилити карантин можуть, якщо завантаження ліжкового фонду перевищуватиме 75%.

Заступниця директора Департаменту охорони здоров’я Київської міської державної адміністрації Галина Зборомирська в інтерв’ю «Главкому» повідомила, що в Олександрівській лікарні половина ліжок для хворих на Covid-19 зайнята.