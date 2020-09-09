Чернівецька міськрада збирається до суду через «червону» карантинну зону



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Станом на ранок 9 вересня у Чернівецькій області зафіксовано 11581 випадок коронавірусу, одужали 6779 людей, 301 – померла

Виконувач обов’язків міського голови хоче, щоб відкрились школи і дитячі садки

Чернівецька міська рада планує подати до суду на Кабінет міністрів України з вимогою скасувати встановлення на території міста «червоної» карантинної зони. Про це повідомив у своєму виступі на пікеті під ОДА проти дистанційного навчання у школах секретар міськради Василь Продан, який нині виконує обов’язки міського голови Чернівців, пише Молодий буковинець.

За Продана словами, «абсолютна більшість чернівчан вважає, що всі діти мають навчатися у школі».



«Для нас важливо захистити наших директорів і вчителів від тиску центральної влади та поліції. Вони дійсно бояться накладення штрафів – 17 тисяч чи 34 тисячі. Тому я думаю, що нам усім обов’язково їх треба підтримати», – сказав Продан.



Виконувач обов’язків міського голови також навів приклади Тернополя та Івано-Франківська, які також перебувають у «червоній» зоні, однак там діти вже пішли в школи і дитсадки.



«Тому наша міська рада так само подає позов до Кабінету міністрів про невизнання «червоної» зони», – сказав Продан.



Як раніше повідомлялося, Чернівці, Вижницький, Глибоцький, Заставнівський, Кіцманський, Новоселицький та Сторожинецький райони входять до «червоної» карантинної зони. У вказаних районах усі школи переведені на дистанційний режим роботи.



У Чернівцях місцеві жителі неодноразово влаштовували акції протесту проти карантинних обмежень, які були запроваджені після входження міста до «червоної» зони.



Станом на ранок 9 вересня у Чернівецькій області зафіксовано 11581 випадок коронавірусу. Одужали 6779 людей, 301 – померла. За минулу добу в регіоні виявили 150 випадків Covid-19.

Як повідомлялося, у МОЗ пояснили, які маски потрібно носити школярам.

Нагадаємо, в Україні за минулу добу, 8 вересня виявлено ще людей, які захворіли на Covid-19. Це на 140 випадків більше, ніж днем раніше (2411). Одужали за минулу добу – 940 (днем раніше – 940), померли – 57 (57). Загалом від початку пандемії станом на ранок 9 вересня в країні, за офіційними даними, заразилося коронавірусом 143030 людей, одужали 63546 осіб, летальних випадків – 2934.