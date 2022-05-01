Із харківського диспансеру окупанти вигнали хворих на туберкульоз

На окупованих територіях окупанти нищать медичну інфраструктуру

Громадяни, що залишаються на окупованих територіях практично відрізані від медичних послуг. Закриваються заклади, не вистачає лікарів, заборонено доставлення ліків з підконтрольних Україні територій, повідомляє Головне управління розвідки Міністерства оборони України.

Зокрема, в обласному протитуберкульозному диспансері Вовчанська (Харківська область) хворим з відкритою формою туберкульозу відмовили у наданні медичної допомоги та вигнали на вулицю. Приміщення, які використовувались для лікування від інфекційних хвороб, заповнюють пораненими росіянами. Медичний персонал примушують працювати на окупантів. При цьому, всі медики проходять процедуру перевірки на поліграфі. Тих, хто не пройшов, примусово відправляють на передову.

Окрім того, з інфекційного відділення Старобільська (Луганська область) вивезено все обладнання, яке було надане з 2014 року за програмами міжнародних донорів і Уряду України. Серед вивезеного обладнання – апарати ШВЛ, необхідні для критичних випадків захворювання COVID-19.

Також окупанти пристосовують заклади охорони здоров’я для власних потреб. Наприклад, в приміщенні Пологівської центральної районної лікарні (Запорізька область) облаштовано склад боєприпасів. Персоналу забороняють надавати медичні послуги місцевому населенню. Олешківська районна лікарня та міська лікарня Голої Пристані вимушено обслуговують потреби ЗС рФ. Медичному персоналу заборонено змінювати постійне місце проживання шляхом евакуації на підконтрольну Україні територію. Всі без винятку лікарні Балаклії (Харківська область) заповнені пораненими окупантами. Медичний персонал примусово виводиться на роботу. Українські громадяни залишаються без медичної допомоги.

11 березня під час обстрілу житлових кварталів у Миколаєві був серйозно пошкоджений медичний заклад – Миколаївський обласний онкологічний диспансер.