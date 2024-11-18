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Втрати ворога станом на 18 листопада 2024 – Генштаб ЗСУ

Ірина Міллер
glavcom.ua
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Втрати ворога станом на 18 листопада 2024 – Генштаб ЗСУ
Триває 999-й день повномасштабної війни в Україні
фото з відкритих джерел

Протягом минулої доби українські захисники знищили 1560 окупантів

Генеральний штаб Збройних сил України оновив втрати російських окупантів станом на ранок понеділка, 18 листопада 2024 року.

Втрати Росії у війні на 18 листопада 2024 року

РФ у війні з Україною станом на 18 листопада втратила:

  • особового складу ‒ близько близько 722440 (+1560) осіб,
  • танків ‒ 9365 (+15) од,
  • бойових броньованих машин ‒ 19059 (+38) од,
  • артилерійських систем – 20586 (+30) од,
  • РСЗВ – 1252 (+0) од,
  • засоби ППО ‒ 999 (+0) од,
  • літаків – 369 (+0) од,
  • гелікоптерів – 329 (+0) од,
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня – 19073 (+99),
  • крилаті ракети ‒ 2753 (+112),
  • кораблі /катери ‒ 28 (+0) од,
  • підводні човни - 1 (+0) од,
  • автомобільної техніки та автоцистерн – 29428 (+107) од,
  • спеціальна техніка ‒ 3655 (+2)
Втрати ворога у війні станом на 18 листопада 2024 року
Втрати ворога у війні станом на 18 листопада 2024 року
інфографіка: Генштаб ЗСУ

Активність флоту окупантів станом на 18 листопада:

  • У Чорному морі два ворожі кораблі, з яких жва є носіями крилатих ракет «Калібр» загальним залпом до восьми ракет;
  • В Азовському морі ворожі кораблі відсутні;
  • У Середземному морі три ворожі кораблі, з яких три є носіями крилатих ракет «Калібр» загальним залпом до 24 ракет.

За добу в інтересах РФ прохід Керченською протокою здійснили:

  • до Чорного моря – чотири судна, з них три продовжили рух у напрямку протоки Босфор;
  • до Азовського моря – 10 суден, з них одне рухалось з протоки Босфор.
Активність флоту окупантів станом на 18 листопада
Активність флоту окупантів станом на 18 листопада
інфографіка: ВМС ЗСУ

Нині триває 999-й день повномасштабної війни в Україні. 

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Теги: війна Генштаб втрати

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