Втрати ворога станом на 18 листопада 2024 – Генштаб ЗСУ
Протягом минулої доби українські захисники знищили 1560 окупантів
Генеральний штаб Збройних сил України оновив втрати російських окупантів станом на ранок понеділка, 18 листопада 2024 року.
Втрати Росії у війні на 18 листопада 2024 року
РФ у війні з Україною станом на 18 листопада втратила:
- особового складу ‒ близько близько 722440 (+1560) осіб,
- танків ‒ 9365 (+15) од,
- бойових броньованих машин ‒ 19059 (+38) од,
- артилерійських систем – 20586 (+30) од,
- РСЗВ – 1252 (+0) од,
- засоби ППО ‒ 999 (+0) од,
- літаків – 369 (+0) од,
- гелікоптерів – 329 (+0) од,
- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 19073 (+99),
- крилаті ракети ‒ 2753 (+112),
- кораблі /катери ‒ 28 (+0) од,
- підводні човни - 1 (+0) од,
- автомобільної техніки та автоцистерн – 29428 (+107) од,
- спеціальна техніка ‒ 3655 (+2)
Активність флоту окупантів станом на 18 листопада:
- У Чорному морі два ворожі кораблі, з яких жва є носіями крилатих ракет «Калібр» загальним залпом до восьми ракет;
- В Азовському морі ворожі кораблі відсутні;
- У Середземному морі три ворожі кораблі, з яких три є носіями крилатих ракет «Калібр» загальним залпом до 24 ракет.
За добу в інтересах РФ прохід Керченською протокою здійснили:
- до Чорного моря – чотири судна, з них три продовжили рух у напрямку протоки Босфор;
- до Азовського моря – 10 суден, з них одне рухалось з протоки Босфор.
Нині триває 999-й день повномасштабної війни в Україні.
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