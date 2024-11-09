Професорка неврології розказала, як війна вплинула на кількість інсультів у столиці

Світова практика показує, що в людей, які проживають там, де тривали бойові дії, кількість серцево-судинних захворювань зростає і через десятки років після завершення війни

«Кількість серцево-судинних захворювань зростає і через десятки років після завершення війни»

У 2023 році – порівняно із 2022-м – кількість первинних інсультів у Києві почала зростати. Наразі така тенденція зберігається. Про це в інтерв’ю «Главкому» розповіла доктор медичних наук, завідувачка кафедри неврології університету імені Богомольця Марія Прокопів.

За даними фахівчині, із 2012-го і по 2015-й рік кількість захворювань на інсульт у Києві зростала, сягнувши піку у 2015-му (це можна пов’язати з початком російсько-української війни), а далі падала – аж до 2022 року. У 2021-му кількість випадків захворювання становила 2094. У 2022 році кількість хворих скоротилася до 1962, а у 2023-му підскочила до 2452 випадків. І це лише первинні інсульти.

У 2023 році – порівняно із 2022-м – кількість первинних інсультів почала зростати. Наразі така тенденція зберігається, каже неврологиня інфографіка: Марія Прокопів

«Світова практика показує, що в людей, які проживають там, де тривали бойові дії, кількість серцево-судинних захворювань зростає і через десятки років після завершення війни», – коментує Марія Прокопів.

Але головною ознакою воєнного часу стало навіть не це, а різке зростання кількості повторних інсультів.

«У 2018 році сукупна кількість хворих і на первинний, і на вторинний інсульт, котрі лікувалися у державних та комунальних медичних закладах, трохи перевищила 7,5 тис. випадків. У 2022 році було проліковано 7744 хворих, а у 2023-му – 9666. При цьому якщо у 2018 році первинні та вторинні інсульти співвідносилися як 48,7% до 51,3%, тобто 1:1,05, то зараз співвідношення становить 25% та 75%, тобто 1:3», – констатує лікарка.

Кількість повторних інсультів у 2023 році істотно зросла і становить 75% від загального числа інфографіка: Марія Прокопів

Із хороших новин можна відзначити те, що співвідношення ішемічних та геморагічних інсультів (останні є більш небезпечними) зсунулося у бік ішемічних. У попередні роки два типи захворювання співвідносилися як 8,4:1, а у 2023-му баланс змінився так: на один геморагічний інсульт нині припадає 12,6-12,7 ішемічних.

Дещо знизилася і смертність, каже Прокопів. У 2023-му вона становила 16,8% від загальної кількості ішемічних інсультів та 41,8% від геморагічних. У 2022 році це співвідношення було 19,3% та 44,1% відповідно.

Смертність хворих у лікарняних стаціонарах у 2023 році зменшилася порівняно із 2022-м, але зросла щодо 2018-го інфографіка: Марія Прокопів

Дані щодо смертності неврологиня коментує так: з одного боку, зросла обізнаність пацієнтів щодо симптоматики інсультів – у 2023 році лише 31% хворих не мав уявлення про те, що він захворів (у попередні роки кількість необізнаних сягала половини), але з іншого – хворі прибувають до лікарні, коли хвороба вже прогресує.

Цікаво, що пізнє звернення хворих фіксують також і онкологи, про що «Главком» писав нещодавно.