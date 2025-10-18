Головна Країна Події в Україні
Україна посилить захист критичної інфраструктури: Свириденко пояснила, як саме

Надія Карбунар
glavcom.ua
Надія Карбунар
Україна посилить захист критичної інфраструктури: Свириденко пояснила, як саме
Рішення Уряду покликані покращити процес кризового реагування на наслідки обстрілів
фото з відкритих джерел

На позачерговому засіданні Уряду було ухвалено низку рішень, які зроблять захист та відновлення критичних об’єктів ефективнішим

Уряд ухвалив низку термінових рішень для прискореного захисту та відновлення критичної інфраструктури. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на заяву премʼєр-міністерки України Юлії Свириденко.

За даними прем'єрки, Кабмін уже посилює захист критичної інфраструктури.

«Маємо діяти швидко, щоб люди завжди мали світло, тепло й воду, навіть попри ворожі обстріли», – додала вона.

Свириденко розповіла, що на позачерговому засіданні було ухвалено низку рішень, які зроблять захист та відновлення критичних об’єктів ефективнішим. Як зазначила прем'єрка, вони надають відповідним відомствам і службам можливості швидко спрямовувати кошти та відновлювати пошкодження.

Координаційний центр інженерного захисту

Свириденко пояснила, що в Україні створять Координаційний центр інженерного захисту, який об’єднає представників уряду, обласної та місцевої влади, операторів інфраструктури.

Центр визначатиме пріоритети з фінансування та відновлення об’єктів, координуватиме дії й контролюватиме виконання робіт, а його роботу куруватимуть віце-премʼєр Олексій Кулеба та Агентство відновлення.

Водночас прем'єрка повідомила, що уряд оновив перелік видатків, які фінансує держава у пріоритетному режимі.

«Тепер Казначейство зможе швидше виділяти кошти з держбюджету на будівництво, ремонт і захист енергетичних об’єктів, щоб вони працювали навіть під час атак», – розповіла вона.

Будівництво інженерного захисту

Свириденко повідомила, що під час зустрічі уряд ухвалив рішення, які дозволять прискорити будівництво інженерного захисту навколо об’єктів енергетики, транспорту та систем життєзабезпечення.

«Контроль за якістю і безпекою робіт зберігається, але процедурна частина – від погодження до укладення договорів – стане на місяці коротшою», – сказала вона.

За словами прем'єрки, це дасть змогу оперативно розпочинати будівництво та ремонти, забезпечувати безперебійну роботу енергетичної інфраструктури й швидше відновлювати пошкоджене.

Виділено кошти на захист критичної інфраструктури

Окрім іншого, Свириденко повідомила, що буде спрямовано додаткові кошти з резервного фонду на захист і відновлення критичної інфраструктури у прифронтових областях та «Укрзалізниці».

Кошти підуть на укріплення енергетичних, транспортних і життєво важливих систем – від генераторів та акумуляторних станцій до будівництва інженерного захисту.

«Це дозволить швидше зводити захисні споруди, оперативно відновлювати пошкоджені об’єкти й забезпечувати безперебійну роботу енергетики», – пояснила вона.

Прем'єрка підкреслила, що мета цих рішень – зробити українців стійкими та покращити процес кризового реагування на наслідки обстрілів, щоб життя в Україні не зупинялося навіть під час війни.

Нагадаємо, окупанти завдали ударів по енергетичних об’єктах Дніпропетровської, Кіровоградської, Сумської та Донецької областей. Аварійно-відновлювальні роботи тривають.

Через складну ситуацію в енергосистемі, зумовлену масованими обстрілами та пошкодженнями об’єктів енергетичної інфраструктури, в усіх регіонах України з 07:00 до 22:00 застосовуються графіки обмеження потужності для промислових споживачів.

До слова, очільник «Укренерго» Віталій Зайченко вважає, що аварійні відключення світла в Україні можуть тривати тиждень.

Теги: Кабмін окупанти ремонт держава фінансування Укренерго обмеження відключення світла

