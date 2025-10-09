Головна Країна Здоров'я
Уряд розширив Національний перелік основних лікарських засобів

Ростислав Вонс
glavcom.ua
Ростислав Вонс
Оновлений перелік містить препарати для лікування серцево-судинних захворювань, дисліпідемії, розладів психічного здоров'я тощо
фото: Pexels (ілюстративне)

У 2026 році препарати буде включено до програми «Доступні ліки»

Кабінет міністрів розширив Національний перелік основних лікарських засобів, додавши 27 нових препаратів, які входять до базового переліку, рекомендованого Всесвітньою організацією охорони здоров'я. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на прем’єр-міністерку Юлію Свириденко.

За словами глави уряду, оновлений перелік охоплює препарати для лікування серцево-судинних захворювань, дисліпідемії, хвороб ендокринної системи, розладів психічного здоров'я та протигрибкові засоби.

Так, до оновленого Національного переліку лікарських засобів додано сучасні препарати для лікування артеріальної гіпертензії та серцевої недостатності – це інгібітори АПФ і блокатори рецепторів ангіотензину (БРА). Вони допомагають знижувати та контролювати артеріальний тиск, зменшують навантаження на серце й ризик інфарктів та інсультів. Зокрема, розширено доступність периндоприлу, лізиноприлу, раміприлу та комбінацій із амлодипіном, а також додали кандесартан, телмісартан, валсартан, ірбесартан та олмесартан медоксоміл – препарати, які допомагають підтримувати стабільний тиск і покращують прогноз для пацієнтів із хронічними серцево-судинними хворобами.

Також додали і аторвастатин із широким діапазоном доз – це дозволяє індивідуалізувати лікування відповідно до категорії ризику. Для стаціонарного лікування тяжких інвазивних мікозів до визначеного державою списку включили також каспофунгін (ліофілізат/порошок для інфузій).

Крім того, до переліку внесено октреотид (у дозах 0,05; 0,1; 0,5 мг/мл) для лікування акромегалії. Також рішенням уряду розширено діапазон доз оланзапіну – це +2,5 мг для точної титрації при лікуванні психотичних і біполярних розладів.

«Наступним кроком стане їх включення до програми «Доступні ліки» у 2026 році. Це розширить доступ пацієнтів до сучасних і безпечних медикаментів у лікуванні найбільш поширених хвороб та наблизить українські стандарти лікування до міжнародних», – наголосила Свириденко.

Премʼєрка відзначила, що Національний перелік основних лікарських засобів також узгоджений з підготовкою до запуску програми Національного скринінгу здоровʼя, коли всі українці віком від 40 років зможуть безкоштовно проходити профілактичні медогляди.

Нагадаємо, Кабінет міністрів розширив перелік лікарських засобів і медичних виробів, що закуповуються коштом державного бюджету й надаються пацієнтам безоплатно.

До слова, Кабінет міністрів України затвердив нові правила реалізації ліків у сільській місцевості, спрощуючи механізм продажу медикаментів у фельдшерсько-акушерських пунктах (ФАПах).

Теги: Кабмін ліки Юлія Свириденко

