Польський депутат здав тест на наркотики після гучних звинувачень: який результат

У Сеймі сталася сварка між Бартошем Конацьким і речником уряду Адамом Шлапкою

Польський депутат від PiS Бартош Ковнацький провів на каналі Polsat News тест на наявність заборонених речовин в організмі. Таким чином він відповів на звинувачення, висунуті проти нього речником уряду Адамом Шлапкою та заступником міністра Яцеком Карновським. Політики припустили, що Ковнацький був у Сеймі під впливом заборонених речовин. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Polsat News.

У Сеймі сталася сварка між Бартошем Конацьким і речником уряду Адамом Шлапкою. Політик партії «Право і справедливість» помітив, що в залі пленарних засідань немає прем'єр-міністра Дональда Туска, і вирішив запитати про причину його відсутності, на що почув, що глава уряду «працює».

Однак Ковнацький продовжував наполягати на темі, намагаючись з'ясувати, чи Дональд Туск випадково не перебуває в ресторані Cejmu. Тоді до дискусії долучився інший політик, Яцек Карновський, який, посилаючись на останні повідомлення ЗМІ, відповів: «Іди в ресторан, випий з Матецьким».

Врешті-решт депутати посварилися через те, чи парламентарі з боку уряду насміхаються з онкологічної хвороби Даріуша Матецького, оскільки раніше вони натякнули, що той лікує «похмілля».

Адам Шлапка звинуватив Бартоша Ковнацького в тому, що той також перебуває в стані алкогольного сп'яніння. Ковнацький оперативно відреагував на звинувачення – заявив, що готовий пройти тест на алкоголь, і невдовзі оприлюднив у соцмережах відео з результатами перевірки, яке підтвердило повну відсутність алкоголю в крові.

Однак Карновський поставив під сумнів достовірність цього тесту, після чого депутат вирішив довести свою тверезість повторно – цього разу шляхом перевірки на наркотики. У супроводі журналістів Polsat News Ковнацький відвідав аптеку, де придбав тест на наявність восьми видів заборонених речовин.

Результати аналізу знову виявилися негативними. Після цього представник партії PiS зажадав від своїх опонентів публічних вибачень за безпідставні звинувачення.

