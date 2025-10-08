Головна Світ Політика
search button user button menu button

Польський депутат здав тест на наркотики після гучних звинувачень: який результат

Наталія Порощук
glavcom.ua
Наталія Порощук
google social img telegram social img facebook social img
Польський депутат здав тест на наркотики після гучних звинувачень: який результат
Бартош Ковнацький відреагував на звинувачення
фото: Polsat News

У Сеймі сталася сварка між Бартошем Конацьким і речником уряду Адамом Шлапкою

Польський депутат від PiS Бартош Ковнацький провів на каналі Polsat News тест на наявність заборонених речовин в організмі. Таким чином він відповів на звинувачення, висунуті проти нього речником уряду Адамом Шлапкою та заступником міністра Яцеком Карновським. Політики припустили, що Ковнацький був у Сеймі під впливом заборонених речовин. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Polsat News.

У Сеймі сталася сварка між Бартошем Конацьким і речником уряду Адамом Шлапкою. Політик партії «Право і справедливість» помітив, що в залі пленарних засідань немає прем'єр-міністра Дональда Туска, і вирішив запитати про причину його відсутності, на що почув, що глава уряду «працює».

Однак Ковнацький продовжував наполягати на темі, намагаючись з'ясувати, чи Дональд Туск випадково не перебуває в ресторані Cejmu. Тоді до дискусії долучився інший політик, Яцек Карновський, який, посилаючись на останні повідомлення ЗМІ, відповів: «Іди в ресторан, випий з Матецьким».

Врешті-решт депутати посварилися через те, чи парламентарі з боку уряду насміхаються з онкологічної хвороби Даріуша Матецького, оскільки раніше вони натякнули, що той лікує «похмілля».

Адам Шлапка звинуватив Бартоша Ковнацького в тому, що той також перебуває в стані алкогольного сп'яніння. Ковнацький оперативно відреагував на звинувачення – заявив, що готовий пройти тест на алкоголь, і невдовзі оприлюднив у соцмережах відео з результатами перевірки, яке підтвердило повну відсутність алкоголю в крові.

Однак Карновський поставив під сумнів достовірність цього тесту, після чого депутат вирішив довести свою тверезість повторно – цього разу шляхом перевірки на наркотики. У супроводі журналістів Polsat News Ковнацький відвідав аптеку, де придбав тест на наявність восьми видів заборонених речовин.

Результати аналізу знову виявилися негативними. Після цього представник партії PiS зажадав від своїх опонентів публічних вибачень за безпідставні звинувачення.

До слова, американський підприємець Ілон Маск опублікував результати тесту на наркотики. Раніше ЗМІ повідомляли, що мільярдер вживає наркотики та змішує їх.

Теги: Польща наркотики

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Рут Познер та її чоловік Майкл прожили разом майже 75 років
Подружжя, яке пережило Голокост, померло в клініці для самогубців
27 вересня, 15:47
Володимир Зеленський наступного тижня відвідає Нью-Йорк
Зеленський летить у США. Ключові меседжі президента з закритої зустрічі з журналістами
20 вересня, 12:45
Зеленський про Польщу: вони не зможуть урятувати людей, якщо у них буде масована атака
Зеленський оцінив готовність Польщі до масованого удару дронами
17 вересня, 06:21
Поляки шукають безпечне житло за кордоном після атаки РФ: які країни обирають
Поляки шукають безпечне житло за кордоном після атаки РФ: які країни обирають
17 вересня, 05:23
Президент Польщі очікує від уряду невідкладних пояснень щодо інциденту у Вириках
Навроцький вимагає пояснень від уряду, після заяв про влучання в будинок ракети з F-16
16 вересня, 19:36
Трамп заявив про другий удар по венесуельському наркокартелю
Трамп заявив про другий удар по венесуельському наркокартелю
15 вересня, 23:34
Польща готується до оборони. До чого тут Трамп?
Польща готується до оборони. До чого тут Трамп?
12 вересня, 10:04
Путін переконаний у своїй військовій перевазі та хоче, щоб Київ прийняв його умови
NYT назвав атаку дронів на Польщу сигналом Путіна для України, Європи та Трампа
11 вересня, 01:20
У МЗС України не погодилися з оцінкою польського президента
Президент Польщі відкинув членство України в НАТО та ЄС, поки триває війна: Київ відреагував
9 вересня, 14:55

Політика

Польський депутат здав тест на наркотики після гучних звинувачень: який результат
Польський депутат здав тест на наркотики після гучних звинувачень: який результат
ЄС зробив крок до повної відмови від російської нафти та газу
ЄС зробив крок до повної відмови від російської нафти та газу
Кремль назвав нову причину відтермінування мирних переговорів
Кремль назвав нову причину відтермінування мирних переговорів
Чи буде імпічмент Макрона? Французький парламент поставив крапку
Чи буде імпічмент Макрона? Французький парламент поставив крапку
ХАМАС повідомив про обмін списками заручників з Ізраїлем
ХАМАС повідомив про обмін списками заручників з Ізраїлем
Передача Україні ракет Tomahawk стане для Кремля точкою неповернення – ISW
Передача Україні ракет Tomahawk стане для Кремля точкою неповернення – ISW

Новини

В Україні хмарно, місцями дощитиме: прогноз погоди на 8 жовтня
Сьогодні, 05:59
В Україні хмарно: прогноз погоди на 7 жовтня
Вчора, 05:54
Репер P.Diddy отримав вирок за скандальні секс-вечірки
4 жовтня, 15:07
Ізраїль припиняє наступ на місто Газа: названо причину
4 жовтня, 08:59
Міненерго пояснило, скільки часу Запорізька АЕС протримається на резервному живленні
1 жовтня, 19:19
«Нас били за те, що в камері були зайві шкарпетки». Свідчення українських полонених з мордовської колонії
30 вересня, 04:00

Прес-релізи

У Києві відбудеться PR-марафон «У дзеркалі реальності»: професійний захід для комунікаційного ринку
У Києві відбудеться PR-марафон «У дзеркалі реальності»: професійний захід для комунікаційного ринку
6 жовтня, 16:48
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua