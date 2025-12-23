Головна Країна Здоров'я
Міноборони оновлює систему реабілітації поранених воїнів

Ростислав Вонс
Ростислав Вонс
Міноборони оновлює систему реабілітації поранених воїнів
Міноборони наступного року планує залучити сотні мільйонів на розвиток військових шпиталів
фото: AP (ілюстративне)

На модернізацію реабілітаційних госпіталів необхідно близько 8 млрд грн

Міністерство оборони розробляє програму модернізації інфраструктури госпітальної системи, зокрема реабілітаційних закладів. Очікуваний обсяг фінансування на модернізацію цих об’єктів становить близько 8 млрд грн. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на міністра оборони Дениса Шмигаля.

Зазначається, що у 2026 році Міноборони планує залучити понад 700 млн грн із державного бюджету на розвиток військових шпиталів. Це передбачає завершення поточних проєктів, підготовку проєктної документації та запуск нового будівництва.

Крім того, очікується залучення міжнародних партнерів. У рамках пакета комплексної допомоги НАТО реалізується проєкт «Реноватор», який спрямований на п’ять ключових закладів: оновлення інфраструктури, закупівля сучасного обладнання та підготовка медичного персоналу. Загальна сума фінансування за цим напрямком становить близько 80 млн євро з потреби 200 млн євро.

Шмигаль зазначив, що Міноборони розраховує на підтримку Канади у відновленні військовослужбовців. Очільник оборонного відомства обговорив це питання з представницею Канади з питань відбудови України Христею Фріланд.

До слова, понад 75% поранених захисників повертаються до служби після реабілітації.

Теги: Міноборони Денис Шмигаль реабілітація

