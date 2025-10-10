Уряд повторно виставив на приватизацію «Сумихімпром»

Раніше аукціон зірвався через відсутність учасників

Кабінет Міністрів України затвердив нові умови продажу контрольного пакета акцій ПАТ «Сумихімпром». Про це повідомляє «Главком» з посиланням на представника уряду у Верховній Раді Тараса Мельничука.

Йдеться про іменні акції, що становлять 99,9952% статутного капіталу підприємства. Продаж відбудеться через електронний аукціон з попередньо визначеними умовами.

Також уряд встановив стартову ціну пакета – 1,088 млрд гривень. Рішення ухвалено на нинішньому засіданні Кабміну.

Як відомо, 11 червня мав відбутися аукціон з приватизації державного пакета акцій розміром 99,9952 % статутного капіталу ПАТ «Сумихімпром». Але він не відбувся через відсутність учасників.