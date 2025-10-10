Головна Гроші Бізнес
Уряд повторно виставив на приватизацію «Сумихімпром»

Іванна Гончар
glavcom.ua
Іванна Гончар
Раніше аукціон зірвався через відсутність учасників

Кабінет Міністрів України затвердив нові умови продажу контрольного пакета акцій ПАТ «Сумихімпром». Про це повідомляє «Главком» з посиланням на представника уряду у Верховній Раді Тараса Мельничука.

Йдеться про іменні акції, що становлять 99,9952% статутного капіталу підприємства. Продаж відбудеться через електронний аукціон з попередньо визначеними умовами.

Також уряд встановив стартову ціну пакета – 1,088 млрд гривень. Рішення ухвалено на нинішньому засіданні Кабміну.

Як відомо, 11 червня мав відбутися аукціон з приватизації державного пакета акцій розміром 99,9952 % статутного капіталу ПАТ «Сумихімпром». Але він не відбувся через відсутність учасників.

