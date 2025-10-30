Головна Скотч Здоров'я
search button user button menu button

Як зміниться тривалість життя? Учені дали новий прогноз

Ірина Озтурк
glavcom.ua
Ірина Озтурк
google social img telegram social img facebook social img
Учені США прогнозують зупинку збільшення тривалості життя в багатих країнах
фото із відкритих джерел

На початку XX століття зростання очікуваної тривалості життя було стрімким, проте зараз суттєво сповільнилось 

Значне зростання очікуваної тривалості життя, яке спостерігалося в багатих країнах на початку XX століття, тепер різко сповільнилося. Про це свідчать результати дослідження вчених Вісконсинського університету в Мадісоні (США), пише «Главком».

Дослідники дійшли висновку, що жодне сучасне покоління, народжене після 1939 року, найімовірніше, не досягне середнього віку 100 років.

Учені проаналізували дані з 23 країн із високим рівнем доходу та низьким рівнем смертності, використовуючи шість незалежних методів для прогнозування тенденцій смертності. За словами одного з авторів, «безпрецедентне збільшення тривалості життя, якого ми досягли в першій половині XX століття, схоже, є феноменом, якого ми навряд чи досягнемо знову в найближчому майбутньому».

«За відсутності будь-яких серйозних відкриттів, які б значно продовжили людське життя, очікувана тривалість життя все одно не відповідала б швидкому зростанню, що спостерігалося на початку 20-го століття, навіть якби виживання дорослого населення покращувалося вдвічі швидше, ніж ми прогнозуємо», – йдеться в матеріалі.

Навіть якщо виживання дорослого населення покращуватиметься вдвічі швидше, ніж прогнозується, очікувана тривалість життя «все одно не відповідала б швидкому зростанню, що спостерігалося на початку 20-го століття», – зазначають науковці.

На початку XX століття зростання очікуваної тривалості життя було стрімким: народжений у 1900 році міг розраховувати прожити в середньому 62 роки, а народжений у 1938 році – близько 80 років. Зростання склало приблизно п'ять із половиною місяців на покоління.
Для пізніших поколінь темпи значно сповільнилися. Для поколінь, народжених із 1939 до 2000 року, зростання сповільнилося до 2,5–3,5 місяця на покоління.

На початку XX століття зниження дитячої смертності, зумовлене медичними інноваціями, покращенням санітарних умов та підвищенням рівня життя, сильно збільшило середню тривалість життя. Сьогодні показники дитячої та дитячої смертності у країнах з високим рівнем доходу вкрай низькі. Це означає, що майбутні досягнення мають диктуватися підвищенням виживання у старшому віці. У дослідженні йдеться про те, що подібні досягнення навряд чи зможуть зрівнятися з бурхливими темпами прогресу, досягнутими сторіччя тому.

Нагадаємо, нове дослідження австралійських вчених, опубліковане в журналі International Journal of Geriatric Psychiatry (IJGP), виявило значний зв'язок між музичною активністю та зниженням ризику розвитку деменції у людей похилого віку.

Читайте також:

Теги: здоров'я наука довголіття населення

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Здоров'я

Як зміниться тривалість життя? Учені дали новий прогноз
Як зміниться тривалість життя? Учені дали новий прогноз
Як захиститись від деменції? Австралійські вчені назвали найкращий спосіб
Як захиститись від деменції? Австралійські вчені назвали найкращий спосіб
Тренуєтеся занадто часто? Шість сигналів, що організм перевантажений
Тренуєтеся занадто часто? Шість сигналів, що організм перевантажений
Де найлегше заразитися супербактеріями? Дослідження виявило країни
Де найлегше заразитися супербактеріями? Дослідження виявило країни
Вчені пояснили, які продукти допомагають підтримувати здорові судини
Вчені пояснили, які продукти допомагають підтримувати здорові судини
Українцям пояснили новий фактор ризику інсульту
Українцям пояснили новий фактор ризику інсульту

Новини

В Україні хмарно з проясненнями: прогноз погоди на 26 жовтня
26 жовтня, 06:01
В Україні хмарно, місцями дощитиме: погода на 25 жовтня
25 жовтня, 06:01
В Україні хмарно, місцями дощитиме: погода на 24 жовтня
24 жовтня, 05:59
В Україні без опадів: погода на 23 жовтня
23 жовтня, 06:01
В Австралії активісти розгорнули найбільший український прапор у світі (фото, відео)
21 жовтня, 23:58
САП оскаржить зменшення застави для екссудді Львова у 15 разів
20 жовтня, 14:19

Прес-релізи

У Києві відбудеться PR-марафон «У дзеркалі реальності»: професійний захід для комунікаційного ринку
У Києві відбудеться PR-марафон «У дзеркалі реальності»: професійний захід для комунікаційного ринку
6 жовтня, 16:48
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua