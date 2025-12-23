Головна Країна Здоров'я
search button user button menu button

Решетилова розвінчала фейки про «звуження» критеріїв непридатності до служби

Ростислав Вонс
glavcom.ua
Ростислав Вонс
google social img telegram social img facebook social img
Решетилова розвінчала фейки про «звуження» критеріїв непридатності до служби
В інтервʼю «Главкому» омбудсменка розповідала, що Міноборони хоче виключити певні хвороби з переліку тих, за якими людей зараз визнають придатними до служби
фото з відкритих джерел

Військова омбудсменка каже, що нинішній підхід до ВЛК потребує змін

Військова омбудсменка Ольга Решетилова спростувала інформацію, яку поширила низка ЗМІ, про плани Міністерства оборони «скоротити перелік хвороб, що визначають непридатність до служби». Про це повідомляє «Главком» з посиланням на допис Решетилової.

«ЗМІ та телеграм-канали активно поширюють заголовки про те, що я нібито озвучила плани департаменту охорони здоров’я Міністерства оборони «скоротити перелік хвороб, що визначають непридатність до служби». А деякі навіть дописалися до того, що я закликаю мобілізовувати людей з інвалідністю», – йдеться в повідомленні.

Як зазначила військова омбудсменка, в інтервʼю «Главкому» вона пояснила, що їй відомо про підготовку змін до наказу №402 «Про затвердження положення про військово-лікарську експертизу в Збройних силах України». За її словами, Департамент охорони здоров’я Міноборони хоче виключити певні хвороби з переліку тих, за якими людей зараз визнають придатними.

«Тобто йдеться не про звуження переліку непридатних, а навпаки – про перегляд і посилення вимог до стану здоров’я військовозобов’язаних або військовослужбовців», – написала уповноважена.

Посадовиця додала, що нинішній підхід до ВЛК потребує змін. Він має враховувати не тільки наявність окремої хвороби за статтею з переліку в наказі, а всю сукупність стану здоров’я людини. Бо військовослужбовець або військовозобовʼязаний може мати три хвороби і за кожною окремо йому можуть написати про придатність, однак у підсумку його стан здоров’я не дозволяє виконувати бойові завдання.

«У тому ж абзаці я, до речі, зазначила, що мені невідомо, на якій стадії зараз ці напрацювання. Саме про це були мої слова. Розумію, це складно. Тим не менше прошу не приписувати мені те, чого я не говорила», – підсумувала Решетилова.

Нагадаємо, військова омбудсменка Ольга Решетилова в інтерв’ю «Главкому» зазначає, що нинішні вимоги щодо стану здоров’я значно знижені через дефіцит особового складу, і багато військовозобов’язаних, формально визнаних придатними, насправді не здатні виконувати завдання армії.

До слова, уряд уніфікував правила проходження військово-лікарських комісій (ВЛК) для всіх Сил оборони. Тепер правила, які раніше діяли для ЗСУ, поширюватимуться на військовослужбовців СБУ, Держприкордонслужби, Нацгвардії, Служби зовнішньої розвідки та Управління державної охорони.

Читайте також:

Теги: мобілізація Ольга Решетилова військовий омбудсмен

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Збройні сили Франції налічують близько 200 тис. військовослужбовців та понад 40 тис. резервістів
Франція відновлює добровільний призов до армії через загрозу Росії
27 листопада, 19:37
Наразі у «Резерв+» уже доступні 11 типів онлайн-відстрочок
У «Резерв+» з’явилась нова відстрочка
28 листопада, 15:18
Як повідомляє Міноборони, зміни гарантують коректну роботу механізму продовження відстрочок
Уряд удосконалив автоматичне продовження відстрочок для деяких осіб
5 грудня, 20:04
Електронний документ можна сформувати у мобільному застосунку
Електронний військово-обліковий документ у «Резерв+» остаточно замінив паперовий
10 грудня, 20:11
У серпні колишній чиновник вийшов під заставу
НАБУ повідомило деталі мобілізації ексочільника Луганської ОВА Гайдая
11 грудня, 17:40
Ольга Решетилова регулярно їздить на фронт
Військовий омбудсмен: Закон про демобілізацію відклали, але є пропозиція міністра оборони про вихід з армії через контракт
18 грудня, 10:10
Урядові рішення РФ свідчать, що підтримувати колишні темпи комплектування армії стає дедалі важче
Контрактники закінчуються? Розвідка повідомляє про кризу в армії РФ
25 листопада, 07:56
За даними слідства, 37-річний керівник підрозділу пробації пропонував чоловікам призивного віку «допомогу» в ухиленні від призову
Київські поліцейські викрили посадовця, який обіцяв вплив на ТЦК за $10 тис
2 грудня, 14:37
Метінвест увійшов до списку найкращих роботодавців України-2025
Метінвест увійшов до списку найкращих роботодавців України-2025
18 грудня, 12:58

Здоров'я

Решетилова розвінчала фейки про «звуження» критеріїв непридатності до служби
Решетилова розвінчала фейки про «звуження» критеріїв непридатності до служби
Новорічні страви під час блекауту: що приготувати, щоб не зіпсувалось за один день
Новорічні страви під час блекауту: що приготувати, щоб не зіпсувалось за один день
Прогноз магнітних бур на 21-22 грудня: якою буде сонячна активність
Прогноз магнітних бур на 21-22 грудня: якою буде сонячна активність
Прогноз магнітних бур на 19-20 грудня: якою буде сонячна активність
Прогноз магнітних бур на 19-20 грудня: якою буде сонячна активність
В Україні стрімко шириться грип та Covid-19. МОЗ розповів, як захиститися
В Україні стрімко шириться грип та Covid-19. МОЗ розповів, як захиститися
Прогноз магнітних бур на 17-18 грудня: якою буде сонячна активність
Прогноз магнітних бур на 17-18 грудня: якою буде сонячна активність

Новини

У Києві було оголошено відбій повітряної тривоги
Сьогодні, 16:32
Святвечір 2025: 12 страв, які обов'язково потрібно приготувати
Вчора, 21:15
День енергетика: історія свята, привітання у прозі, віршах та листівках
Вчора, 00:33
В Україні хмарно: погода на 21 грудня
21 грудня, 05:59
В Україні хмарно: погода на 20 грудня
20 грудня, 05:59
Визначився порядок артистів у голосуванні Національного відбору на Євробачення-2026
19 грудня, 15:27

Прес-релізи

Автобуси, тролейбуси і навіть трамваї? Корпорація «Еталон» відзвітувала про роботу у 2025 році
Автобуси, тролейбуси і навіть трамваї? Корпорація «Еталон» відзвітувала про роботу у 2025 році
22 грудня, 11:35
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua