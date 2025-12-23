Решетилова розвінчала фейки про «звуження» критеріїв непридатності до служби

В інтервʼю «Главкому» омбудсменка розповідала, що Міноборони хоче виключити певні хвороби з переліку тих, за якими людей зараз визнають придатними до служби

Військова омбудсменка каже, що нинішній підхід до ВЛК потребує змін

Військова омбудсменка Ольга Решетилова спростувала інформацію, яку поширила низка ЗМІ, про плани Міністерства оборони «скоротити перелік хвороб, що визначають непридатність до служби». Про це повідомляє «Главком» з посиланням на допис Решетилової.

«ЗМІ та телеграм-канали активно поширюють заголовки про те, що я нібито озвучила плани департаменту охорони здоров’я Міністерства оборони «скоротити перелік хвороб, що визначають непридатність до служби». А деякі навіть дописалися до того, що я закликаю мобілізовувати людей з інвалідністю», – йдеться в повідомленні.

Як зазначила військова омбудсменка, в інтервʼю «Главкому» вона пояснила, що їй відомо про підготовку змін до наказу №402 «Про затвердження положення про військово-лікарську експертизу в Збройних силах України». За її словами, Департамент охорони здоров’я Міноборони хоче виключити певні хвороби з переліку тих, за якими людей зараз визнають придатними.

«Тобто йдеться не про звуження переліку непридатних, а навпаки – про перегляд і посилення вимог до стану здоров’я військовозобов’язаних або військовослужбовців», – написала уповноважена.

Посадовиця додала, що нинішній підхід до ВЛК потребує змін. Він має враховувати не тільки наявність окремої хвороби за статтею з переліку в наказі, а всю сукупність стану здоров’я людини. Бо військовослужбовець або військовозобовʼязаний може мати три хвороби і за кожною окремо йому можуть написати про придатність, однак у підсумку його стан здоров’я не дозволяє виконувати бойові завдання.

«У тому ж абзаці я, до речі, зазначила, що мені невідомо, на якій стадії зараз ці напрацювання. Саме про це були мої слова. Розумію, це складно. Тим не менше прошу не приписувати мені те, чого я не говорила», – підсумувала Решетилова.

Нагадаємо, військова омбудсменка Ольга Решетилова в інтерв’ю «Главкому» зазначає, що нинішні вимоги щодо стану здоров’я значно знижені через дефіцит особового складу, і багато військовозобов’язаних, формально визнаних придатними, насправді не здатні виконувати завдання армії.

До слова, уряд уніфікував правила проходження військово-лікарських комісій (ВЛК) для всіх Сил оборони. Тепер правила, які раніше діяли для ЗСУ, поширюватимуться на військовослужбовців СБУ, Держприкордонслужби, Нацгвардії, Служби зовнішньої розвідки та Управління державної охорони.