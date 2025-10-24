Головна Світ Політика
Трамп: США перейдуть до проведення наземних операцій проти наркокартелів у Венесуелі

Аліна Самойленко
glavcom.ua
Аліна Самойленко
Трамп: США перейдуть до проведення наземних операцій проти наркокартелів у Венесуелі
Трамп: Сухопутні маршрути – наступні, якими ми займатимемося
фото: The White house/Facebook

Дональд Трамп розповів, що за останній рік обсяг наркотиків, які надходили морем, знизився до менше ніж 5% від попереднього рівня, але тепер вони йдуть по суші

Президент США Дональд Трамп заявив, що після виведення морських маршрутів наркоторгівлі під контроль американські сили можуть перейти до наступного етапу – боротьби із наркотрафіком на суходолі, зокрема у Венесуелі. Про це він сказав у коментарі журналістам щодо операцій проти човнів з контрабандними наркотиками, передає «Главком».

Трамп підкреслив, що за останній рік обсяг наркотиків, які надходили морем, знизився до менше ніж 5% від попереднього рівня. «Тепер вони йдуть по суші. І сухопутні маршрути – наступні, якими ми займатимемося», –заявив президент, додавши, що питання може бути винесено на розгляд Сенату та Конгресу.

Глава Білого дому також не виключив залучення наземних операцій у Венесуелі: «Далі буде земля. І, можливо, ми звернемося до Сенату, можливо, до Конгресу і розповімо їм про це». На його думку, протидія наркотрафіку має пріоритет через величезну шкоду для здоров’я населення – Трамп навів оцінку в приблизно 300 тисяч смертей на рік.

Він додав, що досягнутий прогрес у морських операціях значний і дав очікувані результати: «У нас є Мексиканська затока, і там дуже мало човнів… Це виявилося настільки ефективним».

Як повідомлялося, адміністрація президента США Дональда Трампа надала Центральному розвідувальному управлінню дозвіл на проведення таємних операцій на території Венесуели, якщо вони спрямовані проти режиму Ніколаса Мадуро. 

Зазначається, що новий дозвіл став черговим кроком Вашингтона в кампанії тиску на владу Каракаса. Він відкриває ЦРУ можливість проводити широкий спектр спецоперацій, включно з тими, що передбачають застосування летальної сили.

Нагадаємо, президент США Дональд Трамп ухвалив рішення повністю зупинити дипломатичні контакти з Венесуелою, наказавши припинити всі переговори з урядом Ніколаса Мадуро. Цей крок став черговим етапом у напружених відносинах між Вашингтоном і Каракасом, які залишаються складними з 2019 року, коли країни розірвали дипломатичні зв’язки.

Президент Венесуели Ніколас Мадуро неодноразово звинувачував США у спробах усунути його від влади. За його словами, Вашингтон прагне встановити в країні «маріонетковий режим» і отримати контроль над природними ресурсами Венесуели – зокрема нафтою, газом і золотом.

Теги: наркоторговля наркотики Венесуела Дональд Трамп

