Українцям віком 40+ нараховуватимуть гроші на профілактичний медогляд: що відомо

Гроші на чекап: як держава допоможе українцям після 40 слідкувати за здоров’ям

Програму національного чекапу запустять із 1 січня 2026 року – кошти надходитимуть через застосунок «Дія»

З початку 2026 року українці, яким виповнилося 40 років і більше, зможуть отримати державну виплату на проходження профілактичного медичного обстеження. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на коментар міністра охорони здоров’я Віктора Ляшка в ефірі телемарафону.

За словами міністра, через місяць після досягнення 40-річного віку громадянам приходитиме push-повідомлення у застосунку «Дія» з пропозицією пройти національний чекап. Програма охоплюватиме три напрями:

серцево-судинні захворювання;

діабет;

ментальне здоров’я.

«З цього стартуємо, бо є доказова база, що такі хвороби можна ефективно виявляти під час скринінгових досліджень, і значно менше коштів ми витратимо, якщо рано виявимо захворювання і вчасно розпочнемо його профілактувати або лікувати. Коли людина готова скористатися програмою, генерується картка, на яку приходять кошти, і визначається термін, на який період їх даватимуть. Поки триває дискусія», – зазначив міністр.

Людина зможе самостійно обрати медзаклад зі списку акредитованих лікарень, які виконуватимуть необхідні лабораторні та інструментальні дослідження.

Розмір виплати поки що не називають, але, за словами міністра, сума буде достатньою і вже узгоджена з представниками державних і приватних клінік. Ті громадяни, у яких під час обстеження виявлять хвороби, що підлягають амбулаторному лікуванню, отримають право на безоплатні лікарські засоби за програмою «Доступні ліки».

Нагадаємо, що наразі програма «Доступні ліки» охоплює сотні препаратів для лікування серцево-судинних, бронхіальних, психічних і неврологічних захворювань. Долучені до програми аптеки відпускають такі ліки безкоштовно або з незначною доплатою за електронним рецептом від лікаря.