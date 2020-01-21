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    Здоров'я

    Канабіс не полегшує біль при онкозахворюваннях - дослідження

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    У деяких випадках вживання канабісу викликало у пацієнтів побічні ефекти, такі як запаморочення, нудота, втома та сонливість - Канабіс не полегшує біль при онкозахворюваннях - дослідження
    У деяких випадках вживання канабісу викликало у пацієнтів побічні ефекти, такі як запаморочення, нудота, втома та сонливість

    Канабіноїди не відіграють ніякої ролі в полегшені болю, пов'язаного з раком, - вчені

    Європейські вчені стверджують, що канабіс не можна рекомендувати для полегшення болі, викликаної онкозахворюваннями.

    Про це йдеться в новому дослідженні, опублікованому в журналі BMJ.

    Зазначається, що вчені залучили до дослідження майже 1500 хворих на рак пацієнтів у Великій Британії та Європі. Науковці порівнювали рівні болю у хворих раком, які отримували дози канабісу, і тих, хто отримував замість нього плацебо.

    Такий аналіз не виявив змін у середній інтенсивності болю між двома групами.

    «Цей системний огляд надає переконливі докази того, що канабіноїди не відіграють ніякої ролі в полегшені болю, пов'язаного з раком», — стверджують вчені.

    Також вони зазначають, що в деяких випадках вживання канабісу викликало у пацієнтів побічні ефекти, такі як запаморочення, нудота, втома та сонливість.

    Нагадаємо, у Великій Британії людям, хворим на важку епілепсією, дозволили отримувати ліки на основі канабісу.

    здоров'я ліки рак
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