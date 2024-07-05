Київські лікарі першими в Україні вилікували лімфому за Стенфордською технологією

Спеціалісти застосували тотальне лімфоїдне опромінювання, яке допомогло пацієнту підготуватися до пересадки кісткового мозку

Лікарі столичного «Охматдиту» вперше в Україні застосували Стенфордську технологію лікування лімфоми для порятунку дорослого пацієнта. Про це йдеться в дописі лікарні у Facebook.

Зазначається, що 39-річний Віталій бореться з лімфомою Ходжкіна з 2015 року. За цей час він проходив різні курси хіміотерапії та радіотерапії, однак, на жаль, ефект був недостатнім. Після першої ремісії у 2016-2018 роках, у нього стався рецидив. Лікування проходило в клініці Шаріте в Німеччині, Salvage хіміотерапія з Ауто-ТКМ, однак це допомогло не надовго. На початку 2023 року був зафіксований другий рецидив, і чоловік звернувся до «Охматдиту».

Спеціалісти, ознайомившись з останніми сучасними науковими дослідженнями в Стенфорді, застосували тотальне лімфоїдне опромінювання, яке допомогло пацієнту підготуватися до подальшої пересадки кісткового мозку.

«Із останніх сучасних наукових досліджень ми дізналися про нову технологію лікування рецидивуючих/рефрактерних форм лімфом з довгостроковою виживаністю 60%, розроблену в Стенфорді. Ми вивчили це питання та впровадили технологію в нашій лікарні. Пацієнту допомогли, і після трансплантації на 100 добу у нього зберігається комплексна ремісія», – розповідає завідувач відділення трансплантації кісткового мозку «Охматдиту» Олександр Лисиця.

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фото: Охматдит/Facebook

Специфіка цієї методики полягає в опроміненні лише лімфатичних вузлів. У випадку Віталія – опромінення лімфатичних вузлів та селезінки. За словами лікарів, це дає мінімальний токсичний ефект та завдає меншої шкоди іншим органам.

Загалом Віталій пройшов 10 процедур тотально лімфоїдного опромінювання. Після цього на пацієнта чекала трансплантація кісткового мозку. Донором для Віталія стала рідна сестра, яка була сумісна з ним.

39-річний Віталій, який бореться з лімфомою Ходжкіна з 2015 року, завершив лікування в «Охматдиті» фото: Охматдит/Facebook

Зараз чоловік вже завершив своє лікування і перебуває вдома разом з дружиною. У Віталія попереду ще довгий етап відновлення, але найголовніше, що зараз він в ремісії.

«Я думаю, що в майбутньому ми також будемо застосовувати тотальне лімфоїдне опромінювання при пересадці органів. Це також допоможе знизити імунну відповідь організму», – додала Людмила Вінцевич, завідувачка відділення променевої терапії Центру радіології.

Нагадаємо, до 2050 року кількість випадків раку у світі зросте більш ніж на 75% – такі прогнози озвучила Всесвітня організація охорони здоров'я. Найбільше зростання захворювань очікується у країнах із низьким рівнем доходу.