Ексзаступника глави МОЗ затримано за підозрою у незаконній трансплантації органів

Правоохоронці викрили злочинну організацію, до якої входили колишній заступник міністра охорони здоров’я та ще 10 лікарів,

Спільниками ексзаступника є ще десять медиків

Колишнього заступника глави МОЗ та ще 10 лікарів затримано за підозрою у порушенні закону про трансплантацію органів людини. Про це повідомляє «Дніпро Оперативний», посилаючись на власні джерела в правоохоронних органах.

За даними джерела, спільниками ексзаступника є лікарі ДУ «Інститут серця МОЗ України», КП «Волинська обласна клінічна лікарня» та КНП «Центральна міська клінічна лікарня» міста Києва.

Їх звинувачують в організації схеми «незаконного вилучення анатомічних матеріалів у людей, які перебувають у безпорадному стані та іншій залежності від правопорушників, з метою їх подальшої трансплантації».

Як уточнює Lb.ua, йдеться про Михайла Загрійчука, який був заступником міністерки охорони здоров'я Зоряни Скалецької. Наразі він працює завідувачем відділення трансплантації та хірургії органів черевної порожнини в Інституті серця, який очолює Борис Тодуров.

Михайло Загрійчук був заступником міністерки Зоряни Скалецької

Розпочато кримінальне провадження за ч.1, 2 ст. 255, ч. 5 ст. 143, та ч. 3 ст. 362 Кримінального кодексу України – порушення порядку трансплантації анатомічних матеріалів людини, створення, керівництво злочинною спільнотою або злочинною організацією, а також участь у ній та несанкціоновані дії з інформацією, яка оброблюється в електронно-обчислювальних машинах (комп’ютерах), автоматизованих системах, комп'ютерних мережах або зберігається на носіях такої інформації, вчинені особою, яка має право доступу до неї.

Усім 11 особам повідомлено про підозру. «За даними двох співрозмовників, обізнаними зі справою, слідство підозрює, що група медиків продавала чергу на трансплантацію, що були замішані і отримували кошти за махінації з чергою трансплант-координатори. Все це робили нібито заради того, щоб саме Інститут серця отримував органи для пересадок», – пише видання.

Гучна справа і затримання стількох медиків призвело до того, що в Україні два тижні не проводять пересадки. Лікарі бояться, каже обізнаний співрозмовник, констатувати смерть.

Раніше повідомлялося, що лікарі в Україні вперше розділили печінку на дві частини і пересадили двом людям.