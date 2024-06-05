У Луцьку лікарі зарадили чоловіку, який не міг нормально дихати 20 років

Станом на 15 квітня 2024 року, за даними електронної системи охорони здоров’я, в Україні було зареєстровано 1 902 випадки гемофілії

Миколі Антонюку неодноразово відмовляли у лікуванні, та луцькі лікарі його прооперували. Про це повідомив YouTube канал прес-секретаря Волинської обласної клінічної лікарні Андрія Гнатюка.

Що відомо про випадок

50-річний Микола розповів, що жодного дня не жив без носових крапель. До того ж чоловік не міг уже підібрати ті, що допомагали йому.

Чоловікові було важко дихати з дитинства, але серйозно замислився над проблемою лише у 30 років. Тоді ж вирішив її позбутися остаточно.

«Не міг дихати, звертався до ЛОРів. Мені потрібно було робити операцію. Ніхто не хотів, бо побачили, що в мене гемофілія, то сказали на кшталт: «Ми не можемо, раптом ви кров'ю стечете». Постійно відмовляли. А я ще вирвав верхнього зуба мудрості. Все почало текти в зуб і гноитися, дискомфортно було дихати.

Як вдалося допомогти чоловікові

Завідувач ЛОР-відділення Георгій Щурук зазначив, що операція була типовою і не складною, і таких вони вже зробили багато.

Медик додав, що чоловік ще й мав лівосторонній хронічний верхньощелепний синусит. Тому вони зробили ендоскопічну та ендоназальну гайморотомію – завдяки цьому пацієнт отримав гарне носове дихання та поступово хронічний гайморит вилікується.

Все ускладнювала раніше діагностована у пацієнта гемофілія. Це рідкісне захворювання крові, що вражає чоловіків.

«Колись я жив шляхом донорів. Вже навіть не пригадаю, скільки років дають безкоштовні уколи», - зауважив Микола Антонюк.

Для того, щоб не було кровотечі, пацієнт повинен все життя отримувати замісну терапію, були потрібні спеціальні препарати.

Георгій Щурук додав, що якщо у хворого на гемофілію, то будь-яка подряпина, будь-яке поранення призводить до кровотечі, а операцію взагалі всі хірурги побоюються робити.

Вже минув тиждень після операції, рани у Миколи потроху гояться.

Додамо, що на Волині мешкає 24 особи, яким діагностували гемофілію. Всі вони потребують довічної замісної терапії. За останні три місяці у Волинській обласній лікарні зробили дві операції хворим на гемофілію.