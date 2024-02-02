Кількість випадків раку зросте на 77%: шокуючий прогноз ВООЗ

Найбільш поширеним у світі є рак легенів, на другому місці – рак молочної залози у жінок

Головними факторами зростання захворюваності на рак є ожиріння та вживання тютюну й алкоголю

До 2050 року кількість випадків раку у світі зросте більш ніж на 75% – такі прогнози озвучила Всесвітня організація охорони здоров'я. Найбільше зростання захворювань очікується у країнах із низьким рівнем доходу.

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Якщо у 2012 році у світі фіксували 14,1 млн нових випадків захворювання на рак і 8,2 млн смертей від нього, то у 2022-му ці показники сягнули 20 млн нових випадків і 9,7 млн смертей.

Міжнародне агентство ВООЗ із дослідження раку (IARC) прогнозує, що до 2050 року буде понад 35 млн нових випадків раку (це на 77% більше, ніж у 2022 році), а кількість смертей подвоїться до понад 18 млн.

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Ключовими факторами зростання випадків раку, за оцінками ВООЗ, є вживання тютюну й алкоголю, а також ожиріння. Водночас забруднення повітря залишається ключовим фактором екологічного ризику.

Згідно з прогнозами, у 2050 році в країнах із найвищим рівнем Індексу людського розвитку зафіксують 4,8 млн нових випадків захворювань на рак, але в країнах із низьким рівнем це число буде значно вищим. А смертність від раку в бідних країнах збільшиться майже вдвічі.

Індекс людського розвитку – індекс для порівняльної оцінки бідності, грамотності, освіти, середньої тривалості життя, рівня охорони здоровʼя, соціальної захищеності, довголіття, екології, рівня злочинності, дотримання прав людини і ВВП на душу населення.

«Ті, у кого найменше ресурсів для боротьби з раком, візьмуть на себе основний тягар», – сказав представник IARC доктор Фредді Брей.

Найбільш поширеним у світі є рак легенів, на другому місці – рак молочної залози у жінок. Також поширеними є рак печінки та шлунка.

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Зауважимо, онкологічні захворювання розташовані на другому місці (після серцево-судинних) серед основних причин смерті у світі та Україні. Основною причиною захворюваності на рак залишається необізнаність людей про симптоми злоякісних новоутворень.

Симптоми, на які варто звернути увагу

Рак буває дуже різним. І симптоми, які він може викликати теж. Американська асоціація раку радить бути уважним до наступного:

1. Незрозуміла втрата ваги. Якщо ви несподівано для себе помітно схудли, але об'єктивних причин для цього немає. Найчастіше схуднення викликають такі типи онкології як рак підшлункової залози, рак легенів та стравоходу.

2. Лихоманка. Це дуже розповсюджений симптом раку, але найчастіше він з’являється, коли рак вже почав розповсюджуватись організмом. На якомусь етапі захворювання всі люди з онкологією можуть зазнати лихоманки, особливо, якщо лікування раку впливає на роботу імунної системи. Лихоманка може бути ранньою ознакою лейкемії або лімфоми.

3. Втома. Сильна втома, яка не минає після відпочинку – це одна з ранніх ознак раку. Це часто відбувається під час лейкемії. Але буває і при таких видах як колоректальний або рак шлунку, коли непомітно для людини організм може втрачати певну кількість крові.

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4. Біль. Найчастіше, біль – це ознака того, що рак вже розповсюдився на інші органи. Але біль може бути й ранньою ознакою раку кісток або яєчок. Головний біль, який не полегшують медикаменти, – може вказувати на пухлину мозку.

Біль у спині може вказувати на рак яєчників, підшлункової або кишківника. Також Національна служба здоров’я Великобританії стверджує, що здуття живота є одним з ключових симптомів раку яєчників. Будь-який незрозумілий та стійкий біль – привід звернутись до лікаря.

5. Зміни у стані шкіри. До таких змін призводить не лише рак шкіри, але й інші типи раку. На що варто звернути увагу:

потемніння шкіри;

жовтий колір шкіри та очей;

почервоніння;

свербіж;

збільшення росту волосся.

6. Порушення роботи кишківника та сечового міхура. Тривалі запори, діарея, кров в калі тощо – це привід терміново звернутись до лікаря. Біль під час сечовипускання, часті позиви до сечовипускання та кров в сечі можуть вказувати на рак простати.

7. Виразки, що не загоюються. Рак шкіри може проявлятись у вигляді виразок, що кровоточать. Тривалі виразки в роті теж можуть вказувати на рак ротової порожнини.

8. Білі плями у роті або на язиці. Ці плями можуть бути лейкоплакією – передраковим станом ротової порожнини, який часто виникає у курців. Без належного лікування він може перетворитись на рак.

9. Незвичайні вузлики, здуття та припухлості. Треба пам'ятати, що ракові пухлини часто бувають безболісними, особливо на ранніх етапах захворювання. Особливу увагу потрібно звертати на шию, яєчка у чоловіків і молочні залози у жінок і також на пахвові западини.

10. Затяжний кашель, задишка або труднощі при ковтанні.

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Варто наголосити, що будь-яка незрозуміла та стійка втома, втрата життєвих сил без очевидних на це причин – привід звернутись до лікаря.

Регулярні самоперевірки та скринінги для різних типів раку збільшують шанси на раннє виявлення хвороби, а це підвищує ефективність лікування і знижує його вартість. Проконсультуйтеся зі своїм лікарем про найкращий для вас графік онкоскринінгу.

Сьогодні виділяють такі види діагностики раку з аналізу крові: загальний аналіз, біохімічний аналіз, аналіз на згортання крові, імунологічний аналіз крові (на онкомаркери).

Також до огляду за програмою онкоскринінгу входять: аналіз крові, сечі та калу, аналіз крові на специфічні маркери, що дозволяють виявити рак яєчників у жінок та рак передміхурової залози у чоловіків на ранній стадії, флюорографія, мамографія (для жінок з метою виявлення раку молочної залози).

Уважне ставлення до власного здоров’я і зменшення факторів ризику істотно знижують імовірність захворювання на рак. Коли ж уникнути недуги не вдалося, відмова від шкідливих звичок підвищить ефективність лікування і допоможе покращити самопочуття.

Людей, хворих на рак, рятує насамперед своєчасна діагностика. За статистикою, 90% хворих, у яких онкологію виявили на ранній стадії, успішно виліковуються та живуть довгі роки у стані ремісії.

Як відомо, між якістю довкілля та злоякісними пухлинами є значний звʼязок – вчені назвали несподіваний фактор ризику раку грудей: тривожні результати дослідження.

Раніше повідомлялося, що мільйони життів можуть бути врятовані завдяки революційному створенню нових вакцин від раку та серцевих захворювань. Згідно з останніми дослідженнями, прогрес у роботі вчених йде величезними темпами. Провідна фармацевтична компанія заявила, що впевнена, що препарати для лікування раку, серцево-судинних, аутоімунних та інших захворювань будуть готові до 2030 року.

До слова, вчені з'ясували, які групи крові найбільш схильні до раку та серцевих захворювань.

Зазначимо, хоча після діагнозу рак у багатьох пацієнтів буквально опускаються руки, останнім часом з'являється все більше інформації, що фізичні вправи можуть не тільки покращити загальний стан здоров'я, але й полегшити боротьбу з пухлиною – дослідники назвали, що допомагає зменшити ризик раку.