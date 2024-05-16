Головна Країна Суспільство
search button user button menu button

«Такого досвіду не має жодна країна світу». МОЗ про медицину в Україні під час війни

Ірина Міллер
glavcom.ua
«Такого досвіду не має жодна країна світу». МОЗ про медицину в Україні під час війни
Військові медики надають допомогу пораненому бійцю ЗСУ у прифронтовому польовому госпіталі поблизу Попасної, Луганська область, 08 травня 2022 року.
фото: EPA/UPG

Ігор Кузін: «На жаль, ціною життів бійців Україна зараз набуває такого досвіду, який фіксується за дуже багатьма напрямами як унікальний»

Безцінний досвід у медичній сфері, якого набуває Україна під час війни, є унікальним. Таку заяву у інтерв’ю ZN.UA  зробив заступник міністра охорони здоров’я, головний санітарний лікар України Ігор Кузін.

За його словами, цей досвід з одного боку аналогічний тому, якого набували інші держави, що переживали військові конфлікти. З іншого – він є унікальним. «Тому що основна наразі сфера – це питання медичної евакуації. Тут ми справді вже маємо унікальний досвід – під обстрілами, з урахуванням усіх можливих обмежень, зокрема за кордон, із необхідністю забезпечення показників стану здоров’я людини, яку транспортують, інколи в дуже важкому стані», – пояснює Кузін.

Він наголосив, що Україна зараз набуває безцінного досвіду застосування крові й управління її запасами. «Кожна держава має екстрені алгоритми або механізми імпорту крові до країни, якщо бракує власних. На щастя, Україна має донорську культуру. Ми жодного разу не зверталися по допомогу за кордон. Зараз дефіциту крові немає. Ні для ЗСУ, ні для цивільного сектору», – пояснює заступник міністра охорони здоров’я.

Кузн зазначає, що зараз Україна має унікальний досвід реанімації, стабілізації пацієнтів; того, як лікувати й вести комбіновану або комплексну травму. «Такого масового досвіду зараз точно не має жодна країна світу. Реабілітаційні відділення й точки створюють майже по всій території України, бо реабілітація має починатися якнайшвидше», – зауважив він.

На переконання Кузіна, досвід забезпечення психічного здоров’я в Україні також є унікальним. «Зазвичай програми психічного здоров’я в мирний час реалізувати складно. Це досить системна робота. А тут програму було запущено під час воєнного стану. Це питання й навчання, й переадресації пацієнтів, і надання ефективної допомоги», – розповідає заступник міністра охорона жаль, ціною життів бійців Україна набуває такого досвіду, який зараз фіксується за дуже багатьма напрямамини здоров’я.

Кузін розповів, що під час зустрічей з європейськими, зі світовими колегами,  його все більше запитують про український досвід стосовно контролю над епідемічною ситуацією; підходи до протидії хімічним, біологічним, радіаційним, ядерним загрозам. «Вони можуть щось порадити, поділитися своїми напрацюваннями. Але, », – зазначив він.

Раніше повідомлялося, що із початком повномасштабного вторгнення РФ коронавірус в Україні нікуди не зник. Covid-19 на тлі обстрілів та бої відійшов на другий план. В Україні продовжують фіксувати випадки захворювання. Про це розповів  головний санітарний лікар України Ігор Кузін. За словами Кузіна, від 2023-го в Україні та світі коронавірус перейшов до категорії постійних проблем і захворювань, які будуть реєструватися в системі охорони здоров'я.

Читайте також: До яких пандемій треба готуватися Україні: список від МОЗ
Теги: лікар реабілітація Ігор Кузін кордон робота Україна навчання держава військові Щастя

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Усі національні театри у 2023 році заробили більше, ніж у 2021 році
Які національні театри найбільше заробили у 2023 році? (дослідження) Культурний фронт
23 квiтня, 11:17
Зеленський вважає, що спочатку треба узгодити Формулу миру без Росії, після чого домовлятися з країною-агресоркою
Зеленський розповів, як світ може змусити Росію завершити війну
22 квiтня, 21:18
Український воротар мадридського «Реала» Андрій Лунін став популярним в соцмережі
Андрій Лунін став найпопулярнішим українським спортсменом в Instagram
20 квiтня, 01:36
21 квітня Росія атакувала Харків
Ракетна атака на Харків: є поранений
21 квiтня, 21:37
Юрій Зарко: У Білопіллі зруйновано 1300 квартир і будинків
Мер Білопілля Юрій Зарко: Йде масова евакуація. Людей розміщують у лікарнях Сум Інтерв’ю
Вчора, 16:45
Швеція готується протистояти можливому наступу Росії
Швеція розпочала масштабну підготовку до війни з Росією – Bloomberg
25 квiтня, 11:50
З 23 квітня 2024 року тимчасово припиняють прийом нових заявок та клопотань про здійснення консульських дій від громадян України призовного та мобілізаційного віку
Консульські послуги українцям мобілізаційного віку в США: посольство роз'яснило нюанси
30 квiтня, 00:30
НАТО попередило російські кораблі про початок військових навчань
Сили НАТО вигнали танкери Путіна зі стоянки у Середземному морі
7 травня, 11:04
3 квітня Євген Нищук заступив на посаду нового Генерального директора-художного керівника Національного театру ім. Івана Франка
Хто з акторів підтримав призначення Євгена Нищука гендиректором Театру Франка? Оприлюднено лист
8 травня, 20:45

Суспільство

«Такого досвіду не має жодна країна світу». МОЗ про медицину в Україні під час війни
«Такого досвіду не має жодна країна світу». МОЗ про медицину в Україні під час війни
Працівників Glovo та Favbet заброньовано від мобілізації? Нардеп показав документ
Працівників Glovo та Favbet заброньовано від мобілізації? Нардеп показав документ
СРСР затопив понад 230 сіл під час будівництва шести водосховищ на Дніпрі (дослідження)
СРСР затопив понад 230 сіл під час будівництва шести водосховищ на Дніпрі (дослідження)
Представник штабу Командування ТрО: Дві третини рекрутів хочуть бути операторами БПЛА
Представник штабу Командування ТрО: Дві третини рекрутів хочуть бути операторами БПЛА
Воїн-прикордонник, який загинув під Бахмутом. Згадаймо Павла Загнибороду
Воїн-прикордонник, який загинув під Бахмутом. Згадаймо Павла Загнибороду
Скільки людей київські ТЦК можуть прийняти за день: відповідь Міноборони
Скільки людей київські ТЦК можуть прийняти за день: відповідь Міноборони

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
32K
Представник штабу Командування ТрО: За мотивованих добровольців йде шалена конкуренція між підрозділами
22K
День вишиванки 2024: історія, традиції та цікаві факти про свято
21K
Полонений 18-річний окупант здивував історією про те, як опинився на війні
14K
Путін «кладе на стіл» Харківську область: що значить нова заява диктатора
11K
За що ми воюємо, або Звернення до тих, хто втомився від війни
8745
Захарова влаштувала істерику через заяву очільника МОК про росіян, які підтримують війну

Новини

День вишиванки 2024: історія, традиції та цікаві факти про свято
Сьогодні, 06:05
Через необхідність відновлення енергосистеми розглядається варіант збільшення тарифу на світло до 4,8 грн за кіловат
Вчора, 17:23
Під час стрибка з парашутом на Одещині загинув 19-річний курсант
Вчора, 15:51
Підвищення акцизу на пальне. Економіст пояснив наслідки
Вчора, 13:17
Уряд має знайти кредити для «Енергоатому» та «Укренерго» – інвестори
Вчора, 11:37
РФ використовує снаряди з КНДР, які виготовили у 1970-х – Business Insider
14 травня, 21:24

Прес-релізи

Майже половина підприємств відзначають покращення ділової активності у порівнянні з минулим роком, – опитування
Майже половина підприємств відзначають покращення ділової активності у порівнянні з минулим роком, – опитування
19 квiтня, 15:45
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2024, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua