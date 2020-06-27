Кількість пневмоній, які виявляють за добу в Україні, зросла майже утричі



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Станом на ранок 27 червня в Україні зафіксовано 948 нових випадків коронавірусу

«Це відбувається улітку, коли зазвичай кількість пневмоній суттєво падає» – міністр охорони здоров’я

В Україні майже втричі збільшилася кількість пневмоній, які виявляють за добу.

Про це заявив міністр охорони здоров’я Максим Степанов на брифінгу 27 червня.

«На сьогодні ми за добу тестуємо нових пневмоній від 700 до 1000 випадків. Я можу вам сказати, що, наприклад, у травні, коли ми почали пом’якшувати карантинні заходи, почали переходити до адаптивного карантину, ця кількість була близько 250-300 випадків на добу. Тобто ви бачите, що майже в три рази збільшилася кількість пневмоній», – наголосив Степанов.

При цьому він зауважив, що це відбувається улітку, коли зазвичай кількість пневмоній суттєво падає.

Як повідомлялося, станом на ранок 27 червня в Україні зафіксовано 948 нових випадків коронавірусу, це на 161 випадок менше, ніж учора (1 109).

Одужали – 402 (вчора 541), померли – 24 (вчора 19).

Загалом одужали 18 701 особа, летальних випадків – 1 110.

У Києві виявлено хворих 140 осіб (вчора 113). Також 49 випадків зафіксовано у Чернівецькій області (вчора 51) і 168 – на Львівщині (вчора 209), 111 – на Рівненщині (вчора 116).

Коронавірус в Україні

Всього 42065

Хворіють 22254

Одужали 18701

Померли 1110

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Нагадаємо, станом на ранок 26 червня в Україні фіксують новий антирекорд, який складає 1 109 нових випадків коронавірусу. Днем раніше було зафіксовано 994 нові випадки, що вчора стало рекордним показником за весь час пандемії.

Найбільше заражень зафіксували в Львівській, Рівненській областях та Києві.

Наразі загальна кількість заражених становить 41 117 людей.

Крім того, за вчора від коронавірусу померли ще 19 людей, а всього виявлено 1 086 смертельних випадків.

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