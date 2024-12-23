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За які послуги лікарні мають право вимагати оплату: що зміниться з 1 січня

Ірина Бура
glavcom.ua
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За які послуги лікарні мають право вимагати оплату: що зміниться з 1 січня
Платні медичні послуги обов'язково мають оформлювати відповідним документом, який пізніше працівники лікарні вноситимуть до електронної системи охорони здоров'я
фото з відкритих джерел

Оплатити медичну допомогу українці зможуть виключно в безготівковій формі на офіційний рахунок закладу

З 1 січня 2025 року набирає чинності перелік медичних послуг, які державні та комунальні заклади надаватимуть платно. У липні 2024 року відповідне рішення ухвалив Кабінет міністрів України. Про це повідомило Міністерство охорони здоров'я України.

Йдеться насамперед про отримання медичної допомоги, яка не входить до Програми медичних гарантій, вартість яких покриває держава.

Також платними з 1 січня 2025 року будуть:

  • звернення без направлення лікаря, крім випадків, коли воно не вимагається;
  • медичні послуги за договорами з юридичними особами;
  • медпослуги закладів охорони здоров’я сектору безпеки і оборони та Державного управління справами пацієнтам, які не належать до визначеного контингенту.

Пацієнтам доведеться самостійно оплачувати додаткові послуги під час надання основної медичної допомоги, а саме:

  • надання медичних послуг за місцем проживання чи перебування пацієнта за умови, що це не спричинено його медичним станом, а бажанням;
  • можливість самостійно обрати лікаря при отриманні спеціалізованої медичної допомогти в плановому порядку в стаціонарі;
  • перебування в палаті з підвищеним рівнем комфорту та сервісу за побажанням пацієнта.

Платні медичні послуги обов'язково мають оформлювати відповідним документом, який пізніше працівники лікарні вноситимуть до електронної системи охорони здоров'я.

Оплатити медичну допомогу українці зможуть виключно в безготівковій формі на офіційний рахунок закладу.

Які послуги є безкоштовними і як їх отримати?

Безкоштовною залишається допомога, яка передбачена програмою медичних гарантій. В певних випадках для послуг за програмою потрібне направлення від сімейного чи лікуючого лікаря. Водночас без направлення в лікарнях можна отримати первинну та екстрену медичну допомогу.

Також українцям не потрібно направлення, якщо вони звертаються до:

  • акушера-гінеколога;
  • психіатра;
  • нарколога;
  • стоматолога;
  • педіатра;
  • фтизіатра;
  • лікаря, в якого пацієнт із хронічним захворюванням перебуває під наглядом.
За які послуги лікарні мають право вимагати оплату: що зміниться з 1 січня фото 1

Нагадаємо, усі процедури в медичних закладах будуть платними, якщо пацієнт не має направлення від сімейного чи спеціалізованого лікаря. Нововведення почне діяти від 1 січня. Про це сказала ексзаступниця міністра охорони здоров'я Наталя Лісневська.

До слова, НСЗУ нагадує, що програма медичних гарантій продовжує діяти в Україні, навіть попри війну. Пацієнти, яким необхідне оперативне втручання, мають право на комплекс безкоштовної медичної допомоги, включаючи хірургічні операції дорослим та дітям у стаціонарних умовах.

Окрім того, Кабінет міністрів модернізував, а також розширив програму «Доступні ліки». Вона включатиме нові ліки – до списку додано ще 30 нових діючих речовин, серед яких препарати для ревматологічних, неврологічних, очних та ендокринологічних хвороб. Крім того, програма також поширюватиметься й на дітей. Додані ліки у формі капель й мазей.

Розширено мережу аптек, які залучені у програмі. У тому ж числі будуть приєднані аптеки, які працюють у лікарнях. Аптеки пропонуватимуть покупцям спочатку препарати за найнижчою ціною, враховуючи діючу речовину.

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Теги: лікарня Україна Міністерство охорони здоров'я НСЗУ послуги держава українці

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