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    Думки вголос

    Технології підкупу виборців будуть і надалі безкарно включатися

    • Ірина Геращенко

      Народний депутат України

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    Апатія, розчарування, зневіра суспільства, як результат&nbsp;&ndash; вкрай низька явка громадян на дільниці - Технології підкупу виборців будуть і надалі безкарно включатися
    Апатія, розчарування, зневіра суспільства, як результат  вкрай низька явка громадян на дільниці
    ілюстрація з відкритих джерел

    31 жовтня показало кілька важливих трендів, які визначатимуть наступні парламентські та президентські вибори

    Партія «Слуга Народу» намагається використати в публічній площині результати проміжних виборів, які відбулися на двох округах 31 жовтня, як ілюзію всенародної підтримки партії влади.

    Звичайно, це не так і ситуація для влади кардинально інакша, ніж в фанфарному 2019.

    Починаючи від явки, яка складала на деяких дільницях від 6 до максимум 30%.

    Партія влади не спромоглася висунути власного кандидата на мера міста – мільйонника в Харкові. Хоч ще вчора це був базовий для слуг регіон.

    Окрема тема – виборці. 31 жовтня показало кілька важливих трендів, які визначатимуть наступні парламентські (мають відбутися за два роки, восени 23-го) і президентські вибори.

    Апатія, розчарування, зневіра суспільства, як результат – вкрай низька явка громадян на дільниці.

    Бідність, зубожіння, зростання соціально-економічних проблем населення, як результат – технології підкупу при повній бездіяльності правоохоронних органів будуть і надалі безкарно включатися.

    На Банковій, насправді, немає ілюзій, що в неділю перемогла не партія влади (бо її як партії не існує), а технології.

    Тому і далі будуть батогами, коврижками, соцекономом, папочками зганяти в СН «крепкіх хозяйственіков», в яких немає ідеологій, а є тільки «крепкі хозяства» і «внє політікі», й з цих внєполітіков будуть ліпити нові нові обличчя.

    Не важливо, що хтось з них побував до того в кількох партіях. На Банковій впевнені, що «шлунки» таких деталей не пам’ятають. Але ж виборці й дійсно забудькуваті…

    Не виключаю, що проаналізувавши все це, Банкова спробує внести зміни до виборчого законодавства і перейти на приховану чи відкриту мажоритарку. Бо у виборах за пропорційною системою слугам немає що ловити. Соціологія цей тренд теж доводить.

    Й ще одне. Не лише політики, а й виборці несуть повну відповідальність за все, що відбувається в їх місті, окрузі, регіоні і країні.

    Тому це розчарування і апатія – не сезонна депресія. Це розчарування в самих собі. Небажання визнати вчорашні помилки підштовхує українців сховатися в мушлю і взагалі не ходити не вибори. Хоч це точно не вихід і лише поглиблює проблеми міст, округів, регіонів і країни.

    Джерело: блог Ірини Геращенко

    Думки авторів рубрики «Думки вголос» не завжди збігаються з позицією редакції «Главкома». Відповідальність за матеріали в розділі «Думки вголос» несуть автори текстів.
    Теги: Харків вибори партії партія Слуга народу населення
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    Технології підкупу виборців будуть і надалі безкарно включатися