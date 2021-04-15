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    Комаровський розповів, як почувається після щеплення від коронавірусу

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    Лікар і телеведучий Євген Комаровський - Комаровський розповів, як почувається після щеплення від коронавірусу
    Лікар і телеведучий Євген Комаровський

    Лікар поскаржився на легкий біль в місці ін'єкції

    Лікар і телеведучий Євген Комаровський описав своє самопочуття після вакцинації від коронавірусної інфекції. Ролик з розповіддю про свій стан лікар виклав на YouTube.

    Комаровський подякував підписникам за підтримку і за безліч запитань про його здоров'я, а також поскаржився на легкий біль в місці ін'єкції.

    Він зазначив, що не очікував величезної кількості коментарів з питаннями про те, як він себе почуває. Лікаря здивувало хвилювання людей з приводу його здоров'я.

    «Все за великим рахунком нормально. Взагалі відчуваю себе добре, крім дуже легкого болю в місці ін'єкції. А взагалі все нормально», – заспокоїв лікар підписників, які переживають.

    До слова, лікар і телеведучий Євген Комаровський перерахував симптоми пневмонії. Доктор зазначив, що головним симптомом запалення легенів є кашель. Серед ознак захворювання він назвав погіршення після поліпшення або будь-яку «простудну хворобу», яка триває більше ніж п'ять днів.

    Нагадаємо, Комаровський назвав найгірші способи зміцнити імунітет.

    Як повідомлялося, Лікар і телеведучий Євген Комаровський розповів, як позбутися кашлю після коронавірусу. Він заявив, що не існує ніяких «чарівних» пігулок від нав’язливого кашлю.

    Теги: лікар щеплення імунітет YouTube
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