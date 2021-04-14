На Вінниччині понад 400 вчителів, які будуть задіяні в ЗНО, погодились на вакцинацію

У першу чергу вакцинуватимуть маломобільних людей, які самі не можуть дістатися до пунктів вакцинації

Із близько тисячі педагогів Вінниччини, які цього року будуть працювати на ЗНО, понад 400 попередньо погодились зробити щеплення китайською вакциною CoronaVac. Про це повідомляє пресслужба ОДА.

Сьогодні, 14 квітня, дев’ять мобільних медичних бригад, які проводитимуть щеплення, отримали необхідну їм кількість доз вакцини CoronaVac виробництва Sinovac Biotech.

Заступниця директора департаменту охорони здоров'я та реабілітації ОДА Тетяна Бондаренко розповіла, що 2,8 тисячі доз вакцини одразу залишили на регіональному складі для проведення щеплень другою дозою. Їх робитимуть через 28 днів після першої дози. У першу чергу вакцинуватимуть маломобільних людей, які самі не можуть дістатися до пунктів вакцинації, а залишковими дозами – педагогів, які працюватимуть на цьогорічному ЗНО.

Тим часом, перший підтверджений випадок рідкісного, але потенційно летального згустку крові був зафіксований у Канаді у зв'язку з вакцинацією препаратом AstraZeneca-Oxford. Міністерство охорони здоров’я та соціальних служб Квебеку підтвердило, що жінка з провінції пережила побічну подію, відому як індукована вакциною протромботична імунна тромбоцитопенія (VIPIT). Її стан зараз в нормі, про жінку добре піклувалися і зараз вона перебуває вдома.