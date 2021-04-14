МОЗ нагадав, кому не можна робити щеплення від коронавірусу

Дітям ковід-щеплення поки не можна робити

Вакцинація протипоказана тим, у кого є алергія на будь-який з компонентів препарату

У розпал кампанії з вакцинації в Україні від коронавірусу в Міністерстві охорони здоров'я нагадали, кому не можна робити щеплення від коронавірусу. Точно поки не можна робити дітям молодше 18 років.

Про це йдеться в збірнику відповідей питання про вакцинацію проти Covid-19, який склали за підтримки Центру громадського здоров'я Міністерства охорони здоров'я України.

Повідомляється, що вакцинація протипоказана тим, у кого:

алергія на будь-який з компонентів вакцини

була важка алергічна реакція на першу дозу вакцини

лихоманка (температура вище 38°C)

При цьому застуда або нежить з температурою нижче 38°C не є перепоною для вакцинації. Але не рекомендується запрошувати на вакцинацію людей з ознаками простуди та високою температурою, оскільки у них може бути Covid-19.

Також не можна вакцинувати осіб молодше, ніж вказано в інструкції до вакцини. Якщо сказано, що вакцинація від 18 років, значить тих, хто молодше, не можна вакцинувати.

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Додамо, що під час формування Держбюджету МОЗ наполягав закласти 15,1 млрд грн на закупівлю вакцин. У результаті було виділено лише 4 млрд грн, за які МОЗ вже придбав препарати. Сьогодні, щоб проплатити наступні законтрактовані вакцини, потрібно 6,5 млрд грн, наагадав очільник міністерства Максим Степанов.

«Щоб не вносити зміни до Держбюджету і не втрачати час, ми вирішили тимчасово перевести цю суму з четвертого кварталу Програми медичних гарантій на закупівлю вакцин. Згідно з нашою постановою, Міністерство фінансів протягом 3 місяців має зобов'язання повернути відповідну суму назад», – написав очільник МОЗ.

У МОЗ сьогодні заявили, що 403 553 людини було щеплено проти Covid-19 від початку вакцинальної кампанії, при цьому 15 152 людини щеплено проти Covid-19 за добу 13 квітня 2021 року. Цього тижня в Україну мають доставити 117 тис. доз вакцини від Covid-19 компанії Pfizer.

Також Степанов повідомив, що з 13 квітня в Україні розпочинається вакцинація громадян вакциною CoronaVac.



