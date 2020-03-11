Маріанна Сороневич: Намагаючись покинути зону карантину, люди за два дні рознесли інфекцію по всій Італії інтерв'ю

Спорожнілі вулиці італійських міст Фото: Reuters

«Зараз карантин у Італії вже не має такого значення, його треба було запроваджувати раніше»

В Італії учора, 9 березня, оголосили про закриття на карантин усіх регіонів країни через епідемію коронавірусу COVID-19. Це означає, що заборонено проведення масових заходів, включно зі спортивними змаганнями, похоронами і весіллями.

У Італії працює дуже багато українців, найбільше українських громадян проживає у регіоні Ломбардія, звідки й поширилася епідемія коронавірусу. Міністерство закордонних справ України повідомило, що на консульському обліку в Італії станом на 1 січня 2020 року перебуває 15 632 громадянина України, з них на обліку в Генеральному консульстві України в Мілані – 9158 осіб. За офіційними даними італійської сторони, в Італії проживають понад 239 тис. українських громадян.

За інформацією Генерального консульства України в Неаполі, станом на сьогодні в Італії підтверджено один випадок захворювання на коронавірус серед громадян України. Українка перебуває в інфекційному відділені лікарні «Котуньо» в Неаполі. За даними лікарів, її життю нічого не загрожує. Родичі, з якими контактувала громадянка України, перебувають на карантині. Генеральне консульство України в Неаполі підтримує постійний контакт із місцевим оперативним штабом.

МЗС разом із посольством України в Італії та генеральними консульствами України в Мілані та Неаполі здійснюють цілодобовий моніторинг ситуації навколо поширення коронавірусу в країні. Відповідні рекомендації громадянам України розміщені на веб-ресурсах МЗС.

У Посольстві України в Італії та Генеральному консульстві України в Мілані та Неаполі цілодобово працюють телефони гарячих ліній для громадян України на випадок надзвичайної ситуації: ПУ в Італії – (+39) 3519 886 823; ГКУ в Мілані – (+39) 3487 254 038; ГКУ в Неаполі – (+39) 3277 364 822.

Зі слів представника Департаменту консульської служби МЗС України Максима Коваленка, зараз українців закликають утриматись від поїздок у Китай (провінцію Ухань), Італію, Іран.

«Главкому» вдалося поспілкуватися з редакторкою «Української газети в Італії» Маріанною Сороневич, яка розповіла про поширення коронавірусу в Італії і як там борються з інфекцією.

Маріанна Сороневич

Маріанно, якою зараз є ситуація в Італії у зв’язку з епідемією коронавірусу?

Спочатку був запроваджений карантин у 11 комунах у Північній Італії. Потім інфекція почала розповсюджуватися на більшу територію. 8 березня розширили зону карантину на весь регіон Ломбардія і 14 комун. Проте проблема в тому, що люди боялися залишатися в карантині й почали роз’їжджатися по всій країні. Таким чином вони за два дні рознесли інфекцію на всю Італію. 9 березня видали закон, який розширює зону карантину не лише на північні регіони, а й на всю територію Італії.

Основне правило поведінки під час карантину – соціальна ізоляція, тобто уникнення контактів зі всіма людьми. Небезпека цього коронавірусу в тому, що багато людей хворіють без симптомів або з незначними симптомами, тому вони можуть, не підозрюючи, що є хворими, заражати інших людей. Навіть після інкубаційного періоду симптоми можуть бути незначними, схожими на ГРВІ.

Чи є хворі поміж українців, яких у Італії дуже багато?

Я не сумніваюся в цьому. Про першу українку, яка захворіла на коронавірус, стало відомо 25 лютого. Цей випадок трапився на півдні Італії у Салерно. Українка була серед людей, які переїхали з Північної Італії. Газети писали, що жінка за фахом біолог, тож, якби вона почувалася хворою, то вживала б певні засоби. Натомість вона проїхала через усю Італію, зробила дві пересадки – у Болоньї та Салерно.

Через п’ять днів після приїзду до батьків на південь їй стало погано. Цей випадок ілюструє, як поширюється інфекція. Точну кількість українців, які захворіли на коронавірус у Італії, ми не знаємо. Офіційно найбільше українців живе у регіоні Ломбардія, звідки й почалася епідемія. На півдні Італії може бути більше українців-нелегалів. Якщо українське посольство не дасть статистики, то ми не будемо знати кількості хворих. З італійського боку вона не вийде, бо там не будуть ділити людей за національностями.

Люди якого віку в найбільшій групі ризику?

Люди похилого віку важче переносять будь-яку хворобу. Вони помирають першими, особливо ті, у кого є хронічні захворювання, імунодефіцит. А молоді люди борються із захворюванням, їх вводять у фармакологічну кому і тримають під апаратами штучного дихання.

Як вважаєте, чи можливо, щоб українців евакуювали з Італії?

Ні, неможливо евакуювати 250 тисяч українців, які офіційно працюють у Італії. Це означає евакуйовувати потенційно хворих людей. Медична система України, думаю, не справиться зі своїми громадянами, які живуть на території України, що вже казати про заробітчан. У італійській медичній системі за цей короткий час починають говорити про те, що, скажімо, у Ломбардії не вистачає місць у лікарнях. Це при тому, що Ломбардія вважається одним із найбагатших регіонів Італії. Бракує дихальних апаратів у системі медичного забезпечення. Зараз у Італії почали виробляти в посиленому режимі дихальні апарати. Прем’єр-міністр Джузеппе Конте повідомив, що сподіваються виробляти 500 таких апаратів на місяць. Нових хворих у Італії виявляли завдяки аналізам, які брали спеціальним тампоном, бо багато людей хворіють без симптомів. У людей, які померли, беруть аналізи, щоб встановити причину смерті. Сумніваюся, що в Україні будуть проводити такі аналізи.

Як вам живеться в умовах карантину, нікуди не можна ходити, навіть за харчами?

Ходити можна, цей карантин не є таким «залізним». Зазвичай італійці ходять у комерційний центр, щоб гарно провести час, відвідати різні заходи, які там проходять. А зараз цього робити не можна, просять, щоб від сім’ї йшла одна людина на закупи. Але обмежень, у принципі, немає. Вважаю, що цей карантин зараз уже не має такого значення, бо його треба було запроваджувати раніше. Існують обмеження в переїздах між регіонами. Якщо, скажімо, потрібно переїхати з одного регіону в інший з поважної причини, то людина має скачати з інтернету автосертифікат, у якому вказати причину поїздки.

Галина Палажій, для «Главкома»

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