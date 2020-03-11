Уряд сьогодні може запровадити карантин у навчальних закладах на всій території України



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Карантин оголосять на національному рівні

Карантин буде оголошено на національному рівні

Сьогодні Кабмін на засіданні розгляне можливість запровадження карантину в навчальних закладах і заборони на проведення всіх масових заходів на території всієї України.

У телеграм-каналі «Коронавирус» зазначають, що про це повідомив народний депутат від «Слуги народу» Олександр Дубінський. Інформацію Дубинського підтверджує і інформагенство «Інтерфакс» з посиланням на свої джерела в уряді.

Карантин у навчальних закладах передбачає: канікули в школах, університетах, дитсадках; заборону на проведення масових заходів.

Карантин буде оголошений на національному рівні, після цього рішення ухвалюватимуть місцеві органи влади.

Зазначимо, в Італії на коронавірус захворіли вже 10 149 осіб, померли 631, одужують 1004 особи.

У Польщі масово зачиняються школи та університети через коронавірус. Міністр науки та вищої освіти Ярослав Говін з прем’єр-міністром та кількома іншими міністрами заявив, що міністерство розглядає можливість тимчасового припинення занять у університетах. Ректори вроцлавських університетів вирішили скасувати всі заняття через загрозу поширення корона вірусу.

У Німеччині скасовують культурні заходи у великих державних театрах, оперних і концертних залах. Фольсбюне і Deutsches Theater Berlin тимчасово призупинили роботу.

У міністерки охорони здоров’я Великої Британії та депутатки-консерваторки Надін Дорріс виявили китайський коронавірус.