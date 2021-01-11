Влада Чорногорії скасувала обов’язковий тест на Covid-19 для туристів

Обов'язкові тести для тих, хто в'їжджає в країну були введені Чорногорією з 22 грудня по 11 січня

У Чорногорії уряд змінив правила в'їзду в країну, з вівторка, 12 січня під час перетину кордону іноземним туристам не потрібно буде мати при собі негативний ПЛР-тест на коронавірус.

Про це заявила міністр охорони здоров'я Чорногорії Олена Боровініч-Бойович, повідомляє пресслужба уряду країни.

За словами міністра, також у вихідні дозволили міжміський рух.

Голова МОЗ додала, що заклади громадського харчування, як і раніше, будуть працювати в обмеженому режимі - з 07:00 до 20:00, а святкування Нового року за юліанським календарем (14 січня) у всіх громадських місцях заборонено.

Також в країні заборонені виступу музикантів.

Обов'язкові тести для тих, хто в'їжджає в країну були введені Чорногорією з 22 грудня по 11 січня, тобто на час новорічних канікул, щоб стримати поширення коронавірусу.

Всього в Чорногорії підтвердили понад 50 тисяч випадків коронавірусу, понад 700 осіб померли.

До слова, Греція посилила вимоги для туристів. Тепер замість триденної самоізоляції на карантині потрібно пробути тиждень. Іноземні туристи повинні здати ПЛР-тест.

Водночас, 21 січня свої кордони для гостей відкриє Шрі-Ланка. Всі, хто приїздить повинні здати ПЛР-тести, а мінімальний термін перебування в країні складе 14 днів, протягом яких туристи повинні будуть жити в спеціальних зонах.

У Таїланді послаблень поки не очікується, однак туроператори просять владу розглянути можливість скасування двотижневого карантину для щеплених від коронавірусу туристів. Аналогічний варіант вивчається і в Сінгапурі.

Нагадаємо, у Мінкульті розповіли, як культура та туризм працюватимуть під час локдауну.