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    Лікар Комаровський розповів, чи безпечно вакцинуватися в ТРЦ і на вокзалах (відео)

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    Комаровський прокоментував тимчасові центри вакцинації - Лікар Комаровський розповів, чи безпечно вакцинуватися в ТРЦ і на вокзалах (відео)
    Комаровський прокоментував тимчасові центри вакцинації
    фото скріншот відео

    Людині можна робити щеплення, де завгодно, але в процесі вакцинації повинні бути дотримані елементарні протиепідемічні норми

    Популярний лікар Євген Комаровський пояснив, наскільки безпечно робити щеплення від коронавірусу в тимчасових центрах вакцинації. Про це медик розповів на каналі «Україна 24».

    «Вакцинація не вимагає ніякої фармакологічної підготовки. Якщо хтось із лікарів вам сказав, що перед вакцинацією потрібно попити якісь пігулки – то це шарлатан. Вакцинація не вимагає попередніх аналізів, якщо у вас немає хвороб. Якщо ви не хворий – вас можна щеплювати без всяких попередніх умов», – зазначив Комаровський.

    Лікар зазначив, що це не тільки його позиція, а й позиція Всесвітньої організації охорони здоров'я і всього світу.

    Також Комаровський повідомив, що там, де людині роблять щеплення, повинні бути можливості надання першої допомоги в разі виникнення гострої алергічної реакції.

    «Для цього потрібен гормон дексаметазон і адреналін. Там, де людей щеплюють, ці препарати є, і лікарі знають, які препарати треба вводити. Враховуючи це, людині можна робити щеплення, де завгодно, але в процесі вакцинації повинні бути дотримані елементарні протиепідемічні норми», – зазначив лікар.

    Комаровський додав, що в таких центрах повинна дотримуватися дистанція, натовпу бути не повинно.

    Нагадаємо, Ляшко сказав, коли українці зможуть отримати третю дозу щепленні.

    До слова, українські науковці б'ють на сполох: наявні вакцини можуть бути неефективними проти «Омікрону».

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    Теги: лікар щеплення вакцинація коронавірус
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    Лікар Комаровський розповів, чи безпечно вакцинуватися в ТРЦ і на вокзалах (відео)