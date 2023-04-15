Лікарі б’ють на сполох: гель-лак для нігтів небезпечний для здоров’я

Британська асоціація дерматологів закликала взагалі відмовитися від гель-лаків

Британські дерматологи б'ють на сполох: нові пацієнти з серйозними алергічними реакціями на гелеві та акрилові лаки для нігтів приходять до них практично щотижня. Про це повідомляє BBC.

Будь ласка, читайте текст після реклами

Серед симптомів - розхитування і навіть випадання нігтів, шкіра, що лущиться на пальцях рук, шкірний висип, а в найбільш серйозних випадках - утруднення дихання.

Доктор Дейдра Баклі з Британської асоціації дерматологів закликала взагалі відмовитися від гелю та повернутися до «старомодних» лаків і не користуватися наборами для нанесення гель-лаку на нігті в домашніх умовах.

Будь ласка, читайте текст після реклами

В останні роки популярність гель-лаків різко зросла, тому що вони тримаються набагато довше, ніж звичайні лаки. Проблема полягає в тому, що вони твердіють виключно під ультрафіолетовим світлом. І ось тут виникають складнощі, тому що УФ-лампи відрізняються одна від одної і підходять далеко не для всіх гелів.

В ідеалі потужність лампи повинна становити 42 Вт (або хоча б не менше 36 Вт) із довжиною хвилі 350 нанометрів. В іншому випадку акрилати, що використовуються для затвердіння гелю, не висихають належним чином, проникають у нігтьове ложе та навколишню шкіру, викликаючи роздратування та алергії.

У поодиноких випадках алергічні реакції викликають стійку непереносимість до будь-яких продуктів, що містять акрилати, таких як зубних пломб, штучних суглобів і деяких ліків від діабету, що значно ускладнює подальше лікування цих захворювань.

«Люди не розуміють, що недбале використання гелю для нігтів може призвести до проблем зі здоров'ям, які не мають нічого спільного з нігтями», – сказала доктор Баклі.