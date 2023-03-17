Навчити лікарів турбуватися про своє психологічне здоров’я: MedGlobal розпочала місію в Україні

Організація MedGlobal започатковує в Україні програму для покращення ментального здоров’я медиків

Перші тренінги відбулися цього тижня у Львові. Про це у коментарі Укрінформ розповіла лікарка-психіатриня з Лівану Майя Бізрі, яка до цього працювала у схожій місії в Бейруті.

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За її словами, шість місяців тому до MedGlobal звернулося Міністерство охорони здоров’я України з метою створення програми для лікарів, скерована на підтримку психологічного здоров’я. Особливо для тих медиків, які ще не встигли оговтатися від пандемії коронавірусу, а зараз мають справу з роботою у посиленому режимі через війну.

«Ми маємо навчити їх (лікарів – «Главком»), як турбуватися про себе, щоб запобігти вигоранню, а також, як працювати з пацієнтами, які пережили важку психологічну травму», – пояснила Бізрі

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Над проєктом з чотирьох модулів для українців працювала велика команда психологів та психіатрів.

Перший модуль. Мета цього модулю – сформувати комфортне середовище на роботі, щоб лікарі могли вільно говорити про свій психологічний стан

Другий модуль передбачає створення групи підтримки в колективі

У третьому модулі навчають допомоги самому собі

Останній модуль розрахований на підтримку пацієнтів, які пережили травматичну подію та самі потребують допомоги

Команда MedGlobal протягом тижня тестувала нову програму із медпрацівниками Західноукраїнського спеціалізованого дитячого медичного центру у Львові.

За словами Майї Бізрі, команда знала досить багато про війну в Україні з новин. Однак, зазначає лікарка, у спеціалізованій літературі дуже важко знайти способи ідентифікації та визначення ментального розладу, бо це все залежить, зокрема, і від культурних особливостей народу. У Львові у команди відбулися перші особисті контакти. Ба більше, команда отримала зворотній зв’язок. Лікарі зі Львова розповіли команді, що було добре, а що погано

«Це важливо, щоб, коли ми цю програму будемо представляти МОЗ, вона була адаптована під український контекст і потреби українських медиків», – зазначила лікарка.

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MedGlobal – міжнародна благодійна неурядова організація, яка забезпечує реагування на надзвичайні ситуації та програми охорони здоров’я для підвищення стійкості вразливих спільнот у всьому світі. Організація має місії у Сирії, Судані, Лівані, Туреччині, Колумбії, Венесуелі та Мексиці. В Україні організація розпочала свою діяльність з березня 2022 року. За цей час MedGlobal встигли передати у медичні заклади ліки та обладнання на суму 6,1 млн доларів.

Нагадаємо, що нещодавно вінничанка відсудила 400 тисяч гривень через те, що медики забули дістати медичний шпатель з тіла пацієнтки.