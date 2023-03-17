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Навчити лікарів турбуватися про своє психологічне здоров’я: MedGlobal розпочала місію в Україні

Софія Сидоренко
glavcom.ua
Навчити лікарів турбуватися про своє психологічне здоров’я: MedGlobal розпочала місію в Україні
фото: ukrinform.ua

Організація MedGlobal започатковує в Україні програму для покращення ментального здоров’я медиків

Перші тренінги відбулися цього тижня у Львові. Про це у коментарі Укрінформ розповіла лікарка-психіатриня з Лівану Майя Бізрі, яка до цього працювала у схожій місії в Бейруті.

За її словами, шість місяців тому до MedGlobal звернулося Міністерство охорони здоров’я України з метою створення програми для лікарів, скерована на підтримку психологічного здоров’я. Особливо для тих медиків, які ще не встигли оговтатися від пандемії коронавірусу, а зараз мають справу з роботою у посиленому режимі через війну.

Навчити лікарів турбуватися про своє психологічне здоров’я: MedGlobal розпочала місію в Україні фото 1
фото: ukrinform.ua

«Ми маємо навчити їх (лікарів – «Главком»), як турбуватися про себе, щоб запобігти вигоранню, а також, як працювати з пацієнтами, які пережили важку психологічну травму», – пояснила Бізрі

Над проєктом з чотирьох модулів для українців працювала велика команда психологів та психіатрів.

  • Перший модуль. Мета цього модулю – сформувати комфортне середовище на роботі, щоб лікарі могли вільно говорити про свій психологічний стан
  • Другий модуль передбачає створення групи підтримки в колективі
  • У третьому модулі навчають допомоги самому собі
  • Останній модуль розрахований на підтримку пацієнтів, які пережили травматичну подію та самі потребують допомоги

Команда MedGlobal протягом тижня тестувала нову програму із медпрацівниками Західноукраїнського спеціалізованого дитячого медичного центру у Львові. 

Навчити лікарів турбуватися про своє психологічне здоров’я: MedGlobal розпочала місію в Україні фото 2
фото: ukrinform.ua

За словами Майї Бізрі, команда знала досить багато про війну в Україні з новин. Однак, зазначає лікарка, у спеціалізованій літературі дуже важко знайти способи ідентифікації та визначення ментального розладу, бо це все залежить, зокрема, і від культурних особливостей народу. У Львові у команди відбулися перші особисті контакти. Ба більше, команда отримала зворотній зв’язок. Лікарі зі Львова розповіли команді, що було добре, а що погано

«Це важливо, щоб, коли ми цю програму будемо представляти МОЗ, вона була адаптована під український контекст і потреби українських медиків», – зазначила лікарка.

MedGlobal – міжнародна благодійна неурядова організація, яка забезпечує реагування на надзвичайні ситуації та програми охорони здоров’я для підвищення стійкості вразливих спільнот у всьому світі. Організація має місії у Сирії, Судані, Лівані, Туреччині, Колумбії, Венесуелі та Мексиці. В Україні організація розпочала свою діяльність з березня 2022 року. За цей час MedGlobal встигли передати у медичні заклади ліки та обладнання на суму 6,1 млн доларів.

Нагадаємо, що нещодавно вінничанка відсудила 400 тисяч гривень через те, що медики забули дістати медичний шпатель з тіла пацієнтки. 

Теги: лікар надзвичайні ситуації благодійність психологія

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